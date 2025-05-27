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Квартиры на берегу моря в Comarca de la Costa Granadina, Испания

Almunecar
5
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 5
Квартиры с 2 и 3 Cпальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Недвижимость расположен…
$368,626
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Типы недвижимости в Comarca de la Costa Granadina

трехкомнатные

Параметры недвижимости в Comarca de la Costa Granadina, Испания

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