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Дуплексы с видом на горы в Каталонии, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Барселона, Испания
Дуплекс 3 комнаты
Барселона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 20/20
Просторный пентхаус рядом с пляжем и городской инфраструктурой в Барселоне Этот двухуровневы…
$2,54 млн
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Параметры недвижимости в Каталонии, Испания

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