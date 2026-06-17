Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Castelldefels
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы на берегу моря в Castelldefels, Испания

;
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Castelldefels, Испания
Вилла 7 комнат
Castelldefels, Испания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 331 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с 5 спальнями и видом на море в Барселоне рядом с пляжем Новая роскошная вил…
$2,67 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти