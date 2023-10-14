Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Картахена
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на море в Картахена, Испания

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 5 спален с бассейном в Премия-де-Дальт, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Премия-де-Дальт, Испания
Количество спален 5
Площадь 418 м²
Новострои с видом на море в шаге от центра Вилассара де дальта Невероятный совре…
€1,05 млн
Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с охраной в Adeje, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с охраной
Adeje, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Апартамент в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Рядом есть общественная парковка и Beach…
€279,000
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€139,500
Квартира 3 спальни в Испания, Испания
Квартира 3 спальни
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Новый жилой комплекс в Пунта Прима (Ориуэла Коста) и с потрясающим видом на море. На выбор …
€368,457
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с парком в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с парком
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 500 м²
Сказочный дизайнерский дом выполнен по вкусу архитектора для себя. Расположен в старом город…
€996,822
Дом 4 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 197 м²
Эти красивые виллы расположены в жилом комплексе в одном из лучших районов Кампоамора, рядо…
€1,05 млн
Пентхаус 3 спальни в Валенсия, Испания
Пентхаус 3 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Он продает ático в одном из городских застроек Сант Пау, роскошном квартале в Кардинале Вале…
€618,209
Дом 3 спальни с ванной, с общественным бассейном, с White goods в Картахена, Испания
Дом 3 спальни с ванной, с общественным бассейном, с White goods
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
€268,611
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подсобным помещением в Дения, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с подсобным помещением
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Роскошная вилла в La Sella, Pedreguer, Коста Бланка Фантастический дом, расположенный в прив…
€1,45 млн
Вилла 3 спальни с гаражом, с сигнализацией, с ванной в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с гаражом, с сигнализацией, с ванной
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Двухквартирные виллы в Вильямартине, Аликанте, Коста Бланка. Расположен в урбанизации Голубо…
€365,000
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с кладовой в Mil Palmeras, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, с кладовой
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
€235,450
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Представляем комфортабельную квартиру в городе Торревьеха в районе Пунта Прима в жилом компл…
€209,025

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти