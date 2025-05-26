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Дуплексы с террасой в Картахене, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс 4 спальни в Картахена, Испания
Дуплекс 4 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый Duplex в La Manga - ER7127 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая площадь: 155 m2.Duple…
$366,646
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Параметры недвижимости в Картахене, Испания

с видом на море
Недорогая
Элитная
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