Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Картахена
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на море в Картахена, Испания

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Вилла 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 953 м²
Традиционная просторная вилла высшего качества расположена в жилом районе Эль Параисо Альто,…
€3,72 млн
Вилла 4 спальни с лифтом, с сауной в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни с лифтом, с сауной
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 660 м²
В продаже современная вилла класса люкс. Вилла находится в Деэса де Кампоамор - одной из луч…
€1,98 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Жилой комплекс, расположенный в тихом районе Монте Фаро, в Гран-Алакант, всего в 800 метрах …
€241,184
Квартира 3 комнаты в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 комнаты
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Комнаты 3
Площадь 174 м²
Хотите жить в самом современном и эксклюзивном жилом комплексе на побережье Коста Бланка То…
€508,011
Дом 3 спальни в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Дом 3 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Количество этажей 3
Представляем виллу от застройщика, которая входит в жилой комплекс, состоящий из 16 отдельно…
€288,790
Квартира 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 3/3
Представляем превосходный пентхаус на берегу моря в городе Торревьеха, район Пунта Прима. Кв…
€121,481
Квартира с лифтом, рядом с метро, с Autobus в Аликанте, Испания
Квартира с лифтом, рядом с метро, с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 92 м²
Представляем вам этот дом, превращенный в коммерческий офис, в привилегированном месте рядом…
€120,592
Вилла 3 спальни с White goods, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Mil Palmeras, Испания
Вилла 3 спальни с White goods, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Отдельный дом в Torre de la Horadada. Впечатляющие виллы в нескольких метрах от пляжа в Торр…
€751,362
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Продажа вилл в Сан Педро дель Пинатар, Коста Калида 5 Независимых домов, которые являются ре…
€379,900
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Orihuela, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Площадь 195 м²
РОСКОШНЫЙ БРЕНД NEW VILLAS 2 МИНУТЫ ПЕШКОМ ДО ПЛЯЖА АГУАМАРИНА В 2 минутах ходьбы от пляжа …
€933,920
Квартира 3 спальни с парковкой, с гаражом, с общественным бассейном в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с гаражом, с общественным бассейном
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
VIP Class Apartments в Плайя Фламенка, до пляжа 700 м - TM1116219 3 спальни, 2 ванные комнат…
€284,000
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€216,680

Параметры недвижимости в Картахена, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти