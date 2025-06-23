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Пентхаусы с террасой на Канарских островах, Испания

Санта-Крус-де-Тенерифе
19
Arona
4
Adeje
10
Los Cristianos
3
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2 объекта найдено
Пентхаус в Arona, Испания
Пентхаус
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается современный дуплекс-аттик, расположенный всего в нескольких минутах от эксклюзивно…
$443,693
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Пентхаус в Miraverde, Испания
Пентхаус
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Терраса, парковка, Общий бассеин, вид на горы
$344,582
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VYM Canarias
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Українська
Realting.com
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Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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