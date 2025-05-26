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Дуплексы с террасой в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

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2 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни в Los Alcazares, Испания
Дуплекс 2 спальни
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Новая вилла в Los Alcázares, 3 спальни, 88 м2 - SGN8678 3 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
$151,811
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Дуплекс 4 спальни в Картахена, Испания
Дуплекс 4 спальни
Картахена, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый Duplex в La Manga - ER7127 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая площадь: 155 m2.Duple…
$366,646
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Параметры недвижимости в Campo de Cartagena y Mar Menor, Испания

с гаражом
с садом
с видом на море
с полем для гольфа
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