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Замки в Calvia, Испания

Santa Ponsa
34
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76 объектов найдено
Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Villa in Balearic
$1,94 млн
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Замок 7 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 7 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 302 м²
Villa in Balearic
$1,45 млн
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Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 050 м²
Представляем вам роскошную виллу, расположенную на престижном гольф-поле Санта-Понса в желан…
$10,70 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Villa in Balearic
$1,48 млн
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Замок 4 спальни в Cala Vinyes, Испания
Замок 4 спальни
Cala Vinyes, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 409 м²
Представляем великолепный объект недвижимости, роскошную виллу площадью 409 м2 с большим уча…
$1,92 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 521 м²
Эта современная вилла, построенная при участии известного майоркского архитектора Алехандро …
$5,52 млн
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Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
Расположенная на одной из самых красивых улиц Нова Санта Понса, в маленьком, зеленом и очень…
$3,87 млн
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Замок 5 спален в Bendinat, Испания
Замок 5 спален
Bendinat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Средиземноморская вилла! Эта потрясающая собственность может похвастаться общей площадью уча…
$2,11 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Villa in Balearic
$2,17 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Эта замечательная вилла, продаваемая исключительно компанией Imperial Properties, предлагает…
$4,50 млн
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Замок 7 спален в Bendinat, Испания
Замок 7 спален
Bendinat, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 760 м²
Villa in Balearic
$11,27 млн
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Замок 5 спален в Palmanova, Испания
Замок 5 спален
Palmanova, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 626 м²
Представляем вам роскошную виллу, расположенную на одной из лучших улиц в Пальманове, это жи…
$5,63 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Представляем вам потрясающую возможность стать владельцем роскошной виллы в желаемом районе …
$2,27 млн
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Замок 4 спальни в Son Caliu, Испания
Замок 4 спальни
Son Caliu, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 354 м²
Представляем вашему вниманию виллу с южной ориентацией, расположенную в жилом районе Коста д…
$5,63 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Эта потрясающая вилла с видом на юг расположена в престижном районе Нова Санта Понса на Майо…
$1,99 млн
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Замок 3 спальни в Sol de Mallorca, Испания
Замок 3 спальни
Sol de Mallorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 510 м²
Этаж 2
Villa in Balearic
$2,22 млн
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Замок 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 499 м²
Добро пожаловать в эту виллу, расположенную в мирном районе Эль Торо. Это имущество имеет пр…
$4,20 млн
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Замок 3 спальни в Serra de Tramuntana, Испания
Замок 3 спальни
Serra de Tramuntana, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Villa in Balearic
$1,08 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Представляем вам очаровательную виллу с большим потенциалом, расположенную в желаемом районе…
$1,20 млн
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Замок 5 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 5 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 313 м²
Эта изысканная семейная вилла расположена в очаровательном жилом районе Коста-де-ла-Кальма, …
$2,04 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 536 м²
В продаже имеется роскошная вилла премиум-класса, находящаяся в стадии строительства, в одно…
$11,26 млн
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Замок 5 спален в Sol de Mallorca, Испания
Замок 5 спален
Sol de Mallorca, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 014 м²
Эксклюзивная вилла на берегу океана в престижном районе Соль-де-Майорка, Кальвиа, Майорка, Б…
$28,46 млн
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Замок 6 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 6 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 296 м²
Добро пожаловать на виллу, расположенную в Коста-де-ла-Кальма, Кальвиа, Майорка, Балеарские …
$1,08 млн
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Замок в Palmanova, Испания
Замок
Palmanova, Испания
Площадь 745 м²
Villa in Balearic
$13,66 млн
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Замок 5 спален в Palmanova, Испания
Замок 5 спален
Palmanova, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 481 м²
Застроенная площадь 481 м² включает в себя просторный интерьер площадью 230 м² с 5 спальнями…
$3,02 млн
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Замок 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Добро пожаловать в эту очаровательную виллу, расположенную в популярном районе Эль Торо в Ка…
$748,995
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Замок 5 спален в Palmanova, Испания
Замок 5 спален
Palmanova, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Роскошная вилла в Кала Виньес, МайоркаНовая роскошная вилла в самом сердце Кала Виньес, Майо…
$8,54 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 730 м²
Представляем вашему вниманию потрясающую виллу, находящуюся в стадии строительства в желаемо…
$6,03 млн
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Замок 4 спальни в Bendinat, Испания
Замок 4 спальни
Bendinat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 472 м²
Представляем вам роскошную виллу, расположенную в престижном районе Коста д'ен Бланес в Каль…
$4,84 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 615 м²
Villa in Balearic
$10,64 млн
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Параметры недвижимости в Calvia, Испания

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