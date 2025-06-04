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Замки в Santa Ponsa, Испания

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34 объекта найдено
Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Villa in Balearic
$1,49 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Представляем вам потрясающую возможность стать владельцем роскошной виллы в желаемом районе …
$2,28 млн
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Замок 5 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 5 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 313 м²
Эта изысканная семейная вилла расположена в очаровательном жилом районе Коста-де-ла-Кальма, …
$2,05 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 307 м²
Эксклюзивное предложение от Imperial Properties - современная вилла, расположенная в самом с…
$2,69 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Villa in Balearic
$909,721
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Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
Расположенная на одной из самых красивых улиц Нова Санта Понса, в маленьком, зеленом и очень…
$3,89 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 622 м²
Добро пожаловать на просторную виллу, расположенную в престижном районе Нова Санта Понса на …
$2,75 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Villa in Balearic
$2,19 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 730 м²
Представляем вашему вниманию потрясающую виллу, находящуюся в стадии строительства в желаемо…
$6,06 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 820 м²
Вилла Vista Mar y Golf находится в удачном месте в Нова Санта Понса. Это место не только пре…
$5,15 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Villa in Balearic
$4,52 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Представляем вам очаровательную виллу с большим потенциалом, расположенную в желаемом районе…
$1,20 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Villa in Balearic
$6,28 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 362 м²
Добро пожаловать в вашу мечту в Нова-Санта-Понса, Кальвия, Майорка! Эта потрясающая финка - …
$4,57 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Villa in Balearic
$2,32 млн
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Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 050 м²
Представляем вам роскошную виллу, расположенную на престижном гольф-поле Санта-Понса в желан…
$10,76 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Villa in Balearic
$6,29 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Эта замечательная вилла, продаваемая исключительно компанией Imperial Properties, предлагает…
$4,52 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Представляем вашему вниманию потрясающую виллу, находящуюся в стадии строительства в желаемо…
$3,38 млн
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Замок 6 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 6 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 296 м²
Добро пожаловать на виллу, расположенную в Коста-де-ла-Кальма, Кальвиа, Майорка, Балеарские …
$1,09 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 937 м²
Villa in Balearic
$8,58 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Войдите в роскошную жизнь с этой виллой в стиле Бали, расположенной в самом сердце Санта-Пон…
$3,38 млн
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Замок 3 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 3 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Villa in Balearic
$2,12 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Эта потрясающая вилла с видом на юг расположена в престижном районе Нова Санта Понса на Майо…
$2,00 млн
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Замок 5 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 5 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 666 м²
Добро пожаловать в эту виллу в Санта-Понсе, Кальвия, Майорка! Это потрясающее имущество пред…
$4,86 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 536 м²
В продаже имеется роскошная вилла премиум-класса, находящаяся в стадии строительства, в одно…
$11,32 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Эксклюзивное предложение от Imperial Properties - прекрасная семейная вилла с 4 спальнями, р…
$2,23 млн
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Замок 5 спален в Ses Rotes Velles, Испания
Замок 5 спален
Ses Rotes Velles, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Представляем вам виллу, уютно расположенную на живописном побережье Коста-де-ла-Кальма, в Ка…
$1,32 млн
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Замок 4 спальни в Santa Ponsa, Испания
Замок 4 спальни
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 392 м²
Добро пожаловать в эту виллу, расположенную в престижном районе Нова-Санта-Понса, Кальвия, М…
$3,95 млн
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Замок 6 спален в Santa Ponsa, Испания
Замок 6 спален
Santa Ponsa, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Villa in Balearic
$1,95 млн
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