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Дома на берегу моря в Кальпе, Испания

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4 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
Количество этажей 3
Изысканный таунхаус с частной террасой на крыше, гаражом, общим бассейном и спортивной площа…
$826,415
НДС
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Вилла 4 комнаты в Кальпе, Испания
Вилла 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Эксклюзивная вилла в престижном районе рядом с пляжем с частным бассейном, просторной террас…
$1,01 млн
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 спальни, 3 ванные комнатыПолезная площадь: 190 м2Размер участка: 4600 м2Новое строительств…
$918,157
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Роскошная вилла с видом на Пеньон-дель-Ифах в Кальпе, Коста-Бланка Расположен в непосредстве…
$1,85 млн
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