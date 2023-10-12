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Дома с видом на море в Кальпе, Испания

виллы
80
бунгало
4
таунхаусы
10
47 объектов найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Кальпе, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Потрясающим Видом на Море в Кальпе, Аликанте Эти необыкновенные виллы пост…
€1,65 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Количество этажей 2
Исключительная Вилла в Кальпе, Аликанте с Потрясающим Видом на Гору Ифач и Море Потрясающая …
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Новая Вилла 4+1 Рядом с Пляжем в Кальпе, Аликанте, Коста-Бланка Удачно расположенная вилла с…
€1,40 млн
Таунхаус 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в курортном городе Кальпе в 2 км от моря. Кальп…
€165,000
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 489 м²
Количество этажей 2
Представляем современную виллу с видом на море в городе Кальпе. Кальпе — это живописный райо…
€1,69 млн
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с видом на море в городе Кальпе.Дом построен на разных уровнях, имеет площад…
€1,65 млн
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 421 м²
Количество этажей 3
Представляем роскошную виллу с видом на море в городе Кальпе.Дом построен на разных уровнях,…
€1,65 млн
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 427 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла с видом на море в городе Кальпе. Дом построен на разных уровнях, имеет площа…
€1,55 млн
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 349 м²
Количество этажей 3
Представляем шикарную виллу с видом на море в городе Кальпе. Кальпе — это живописный район, …
€1,55 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 095 м²
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
€3,00 млн
Таунхаус 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
€435,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
€675,000
Дом 6 спален у моря в Кальпе, Испания
Дом 6 спален у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 636 м²
Количество этажей 3
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
€2,40 млн
Дом 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Представляем уютный комфортабельный дом с камином и потрясающим видом на горы в популярном т…
€435,000
Дом 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Представляем просторный комфортабельный дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальп…
€425,000
Дом 6 спален у моря в Кальпе, Испания
Дом 6 спален у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 612 м²
Количество этажей 2
Вилла класса люкс с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе -…
€1,19 млн
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Представляем просторный комфортабельный дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальп…
€850,000
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
€1,15 млн
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Представляем новую комфортабельную виллу на берегу моря в Кальпе от застройщика. Кальпе — э…
€850,000
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
€1,40 млн
Дом 8 спален у моря в Кальпе, Испания
Дом 8 спален у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Представляем просторную комфортабельную виллу с видом на море в Кальпе - популярном туристич…
€650,000
Дом 6 спален у моря в Кальпе, Испания
Дом 6 спален у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
€950,000
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Количество этажей 1
Представляем просторную комфортабельную виллу с видом на море в Кальпе - популярном туристич…
€1,20 млн
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла класса люкс с потрясающими видами на море в городе Алтея.Вилла с эксклюзивным…
€1,67 млн
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая вилла с потрясающим видом на море в Кальпе - популярном туристическом месте на …
€1,70 млн
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 2
Представляем новую комфортабельную виллу на берегу моря в Кальпе от застройщика. Дом находит…
€1,80 млн
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Представляем новую комфортабельную виллу на берегу моря в Кальпе от застройщика.Дом площадью…
€1,75 млн
Дом 6 спален у моря в Кальпе, Испания
Дом 6 спален у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Впечатляющая вилла с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе - популярном туристичес…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Роскошная вилла с видом на Пеньон-дель-Ифах в Кальпе, Коста-Бланка Расположен в непосредстве…
€1,59 млн
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Предлагаем роскошную современную виллу в городе Кальпе.Вилла состоит из двух этажей, на кото…
€1,20 млн
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