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104 объекта найдено
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Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
6
1 466 м²
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 7 ванная и характеристики бассейн …
€9,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Benahavis, Испания
4
3
607 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Benahavis, Испания
3
3
200 м²
Этот новый комплекс роскошных современных жилья в настоящее время находится в стадии строите…
€859,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами
Benahavis, Испания
3
2
102 м²
2/6
ЖК «Монтерей» — это новый клубный дом премиум-класса с собственной закрытой территорией и па…
€154,169
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Benahavis, Испания
2
1
70 м²
3
Роскошные Апартаменты со Средиземноморским Колоритом в Курортном Комплексе в Бенаависе Этот …
€251,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Benahavis, Испания
7
8
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМHerrojo 79 — это современная и роскошная вилла, расположен…
€5,85 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
5
4
281 м²
3
Квартиры в Комплексе с Развитой Инфраструктурой на Коста-дель-Соль Квартиры находятся в муни…
€1,33 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
4
3
200 м²
3
Квартиры в Комплексе с Развитой Инфраструктурой на Коста-дель-Соль Квартиры находятся в муни…
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
5
4
196 м²
3
Экологичные Виллы Класса Люкс на Лоне Природы в Бенаависе Роскошные виллы расположены в Бена…
€1,99 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
6
5
270 м²
2
Отдельные Готовые Виллы с Системой «Умный Дом» в Бенаависе, Малага Отдельные виллы открытого…
€3,30 млн
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
5
3
195 м²
4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€1,35 млн
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
4
2
143 м²
4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€970,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
4
2
123 м²
4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€660,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
3
2
109 м²
4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€620,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
4
3
168 м²
4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€565,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
4
3
128 м²
3
Апартаменты в Бенаависе с 2-мя Спальнями в Эксклюзивном Закрытом Комплексе с Гаражом и Кладо…
€455,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
3
2
103 м²
3
Апартаменты в Бенаависе с 2-мя Спальнями в Эксклюзивном Закрытом Комплексе с Гаражом и Кладо…
€455,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
4
2
119 м²
3
Апартаменты в Бенаависе с 2-мя Спальнями в Эксклюзивном Закрытом Комплексе с Гаражом и Кладо…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
3
2
103 м²
3
Апартаменты в Бенаависе с 2-мя Спальнями в Эксклюзивном Закрытом Комплексе с Гаражом и Кладо…
€395,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
3
2
103 м²
3
Апартаменты в Бенаависе с 2-мя Спальнями в Эксклюзивном Закрытом Комплексе с Гаражом и Кладо…
€365,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
4
3
552 м²
2
Роскошные Отдельные Виллы с 3-мя и 4-мя Спальнями в Жилом Комплексе в Бенаависе Комплекс нах…
€6,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
5
4
498 м²
2
Роскошные Отдельные Виллы с 3-мя и 4-мя Спальнями в Жилом Комплексе в Бенаависе Комплекс нах…
€6,00 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
4
3
265 м²
3
Современные Благоустроенные Квартиры в Идеальном Месте на Коста-дель-Соль Апартаменты распол…
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
4
3
295 м²
Роскошные Отдельностоящие Виллы в Закрытом Жилом Комплексе в Бенаависе Современный жилой ком…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
5
3
184 м²
Роскошные Отдельностоящие Виллы в Закрытом Жилом Комплексе в Бенаависе Современный жилой ком…
€2,10 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
4
2
110 м²
2
Апартаменты на Первом Этаже с 3 Спальнями и Пентхаусы с 2 Спальнями в Бенаависе Этот жилой к…
€382,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
4
2
110 м²
2
Апартаменты на Первом Этаже с 3 Спальнями и Пентхаусы с 2 Спальнями в Бенаависе Этот жилой к…
€430,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
3
2
111 м²
2
Апартаменты на Первом Этаже с 3 Спальнями и Пентхаусы с 2 Спальнями в Бенаависе Этот жилой к…
€392,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
3
2
104 м²
2
Апартаменты на Первом Этаже с 3 Спальнями и Пентхаусы с 2 Спальнями в Бенаависе Этот жилой к…
€371,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
4
3
314 м²
3
Квартиры в Комплексе с Развитой Инфраструктурой на Коста-дель-Соль Квартиры находятся в муни…
€1,56 млн
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