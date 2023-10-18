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Жильё в Benahavis, Испания

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104 объекта найдено
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Benahavis, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Benahavis, Испания
Комнаты 6
Площадь 1 466 м²
Вилла на продажу в Los Flamingos, Benahavis, с 6 спальня, 7 ванная и характеристики бассейн …
€9,95 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 607 м²
Откройте эпитом роскоши с этой исключительной виллой в Бенахависе, на потрясающей Коста-дель…
€2,29 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этот новый комплекс роскошных современных жилья в настоящее время находится в стадии строите…
€859,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни со стеклопакетами
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/6
ЖК «Монтерей» — это новый клубный дом премиум-класса с собственной закрытой территорией и па…
€154,169
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Benahavis, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Benahavis, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Роскошные Апартаменты со Средиземноморским Колоритом в Курортном Комплексе в Бенаависе Этот …
€251,000
Вилла 7 спален в Benahavis, Испания
Вилла 7 спален
Benahavis, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМHerrojo 79 — это современная и роскошная вилла, расположен…
€5,85 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benahavis, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Комплексе с Развитой Инфраструктурой на Коста-дель-Соль Квартиры находятся в муни…
€1,33 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Комплексе с Развитой Инфраструктурой на Коста-дель-Соль Квартиры находятся в муни…
€1,05 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Экологичные Виллы Класса Люкс на Лоне Природы в Бенаависе Роскошные виллы расположены в Бена…
€1,99 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benahavis, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Отдельные Готовые Виллы с Системой «Умный Дом» в Бенаависе, Малага Отдельные виллы открытого…
€3,30 млн
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€1,35 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€970,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€660,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€620,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€565,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 3
Апартаменты в Бенаависе с 2-мя Спальнями в Эксклюзивном Закрытом Комплексе с Гаражом и Кладо…
€455,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 3
Апартаменты в Бенаависе с 2-мя Спальнями в Эксклюзивном Закрытом Комплексе с Гаражом и Кладо…
€455,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Апартаменты в Бенаависе с 2-мя Спальнями в Эксклюзивном Закрытом Комплексе с Гаражом и Кладо…
€435,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 3
Апартаменты в Бенаависе с 2-мя Спальнями в Эксклюзивном Закрытом Комплексе с Гаражом и Кладо…
€395,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 3
Апартаменты в Бенаависе с 2-мя Спальнями в Эксклюзивном Закрытом Комплексе с Гаражом и Кладо…
€365,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 552 м²
Количество этажей 2
Роскошные Отдельные Виллы с 3-мя и 4-мя Спальнями в Жилом Комплексе в Бенаависе Комплекс нах…
€6,30 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 498 м²
Количество этажей 2
Роскошные Отдельные Виллы с 3-мя и 4-мя Спальнями в Жилом Комплексе в Бенаависе Комплекс нах…
€6,00 млн
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Современные Благоустроенные Квартиры в Идеальном Месте на Коста-дель-Соль Апартаменты распол…
€2,40 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Роскошные Отдельностоящие Виллы в Закрытом Жилом Комплексе в Бенаависе Современный жилой ком…
€2,30 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Роскошные Отдельностоящие Виллы в Закрытом Жилом Комплексе в Бенаависе Современный жилой ком…
€2,10 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Апартаменты на Первом Этаже с 3 Спальнями и Пентхаусы с 2 Спальнями в Бенаависе Этот жилой к…
€382,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Апартаменты на Первом Этаже с 3 Спальнями и Пентхаусы с 2 Спальнями в Бенаависе Этот жилой к…
€430,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
Апартаменты на Первом Этаже с 3 Спальнями и Пентхаусы с 2 Спальнями в Бенаависе Этот жилой к…
€392,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Апартаменты на Первом Этаже с 3 Спальнями и Пентхаусы с 2 Спальнями в Бенаависе Этот жилой к…
€371,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Комплексе с Развитой Инфраструктурой на Коста-дель-Соль Квартиры находятся в муни…
€1,56 млн
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