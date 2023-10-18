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Квартиры в Benahavis, Испания

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35 объектов найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Benahavis, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этот новый комплекс роскошных современных жилья в настоящее время находится в стадии строите…
€859,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни со стеклопакетами
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/6
ЖК «Монтерей» — это новый клубный дом премиум-класса с собственной закрытой территорией и па…
€154,169
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Benahavis, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Benahavis, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Роскошные Апартаменты со Средиземноморским Колоритом в Курортном Комплексе в Бенаависе Этот …
€251,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benahavis, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Комплексе с Развитой Инфраструктурой на Коста-дель-Соль Квартиры находятся в муни…
€1,33 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Комплексе с Развитой Инфраструктурой на Коста-дель-Соль Квартиры находятся в муни…
€1,05 млн
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€1,35 млн
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€970,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€660,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€620,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Эксклюзивным Дизайном для Элитного Образа Жизни в Бенаависе Квартиры в Испании с …
€565,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 3
Апартаменты в Бенаависе с 2-мя Спальнями в Эксклюзивном Закрытом Комплексе с Гаражом и Кладо…
€455,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 3
Апартаменты в Бенаависе с 2-мя Спальнями в Эксклюзивном Закрытом Комплексе с Гаражом и Кладо…
€455,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 3
Апартаменты в Бенаависе с 2-мя Спальнями в Эксклюзивном Закрытом Комплексе с Гаражом и Кладо…
€435,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 3
Апартаменты в Бенаависе с 2-мя Спальнями в Эксклюзивном Закрытом Комплексе с Гаражом и Кладо…
€395,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Количество этажей 3
Апартаменты в Бенаависе с 2-мя Спальнями в Эксклюзивном Закрытом Комплексе с Гаражом и Кладо…
€365,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Апартаменты на Первом Этаже с 3 Спальнями и Пентхаусы с 2 Спальнями в Бенаависе Этот жилой к…
€382,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Апартаменты на Первом Этаже с 3 Спальнями и Пентхаусы с 2 Спальнями в Бенаависе Этот жилой к…
€430,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
Апартаменты на Первом Этаже с 3 Спальнями и Пентхаусы с 2 Спальнями в Бенаависе Этот жилой к…
€392,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Апартаменты на Первом Этаже с 3 Спальнями и Пентхаусы с 2 Спальнями в Бенаависе Этот жилой к…
€371,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Комплексе с Развитой Инфраструктурой на Коста-дель-Соль Квартиры находятся в муни…
€1,56 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Комплексе с Развитой Инфраструктурой на Коста-дель-Соль Квартиры находятся в муни…
€859,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 3
Современные Квартиры в Курортном Роскошном Комплексе в Бенаависе Этот уникальный проект нахо…
€985,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 432 м²
Количество этажей 3
Новые Роскошные Квартиры в Клубном Комплексе в Бенаависе Квартиры находятся в Бенаависе, Мал…
€1,95 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Количество этажей 3
Новые Роскошные Квартиры в Клубном Комплексе в Бенаависе Квартиры находятся в Бенаависе, Мал…
€1,80 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Количество этажей 3
Новые Роскошные Квартиры в Клубном Комплексе в Бенаависе Квартиры находятся в Бенаависе, Мал…
€1,23 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Количество этажей 3
Новые Роскошные Квартиры в Клубном Комплексе в Бенаависе Квартиры находятся в Бенаависе, Мал…
€850,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Новые Роскошные Квартиры в Клубном Комплексе в Бенаависе Квартиры находятся в Бенаависе, Мал…
€850,000
Квартира 2 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Светлая и просторная квартира с садом в La Quinta Village, частный жилой комплекс с красивым…
€465,000
Пентхаус 4 спальни в Benahavis, Испания
Пентхаус 4 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
The View Marbella — это роскошный и эксклюзивный жилой комплекс, где вы можете расслабиться …
€2,45 млн
Квартира 2 спальни в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни
Benahavis, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Просторная квартира на первом этаже, расположенная в закрытом сообществе на Ронда-роуд, чуть…
€375,000
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