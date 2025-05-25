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Склады в Барселоне, Испания

коммерческая недвижимость
91
рестораны
20
офисы
5
магазины
28
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1 объект найдено
Склад 893 м² в Барселона, Испания
Склад 893 м²
Барселона, Испания
Площадь 893 м²
Коммерческое судно в аренду расположено в отличном промышленном полигоне Аликанте. Расположе…
$660,646
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