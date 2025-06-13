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Бунгало с садом в Bajo Guadalentin, Испания

Alhama de Murcia
11
Масаррон
4
Бунгало Удалить
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2 объекта найдено
Бунгало в Alhama de Murcia, Испания
Бунгало
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Новые апартаменты, бунгало и виллы в гольф-курорте Condado de Alhama, Мурсия Современные до…
$302,088
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Бунгало в Масаррон, Испания
Бунгало
Масаррон, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Новые дома всего в 150 метрах от пляжа в Пуэрто-де-Мазаррон Эксклюзивный жилой проект недал…
$354,409
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Параметры недвижимости в Bajo Guadalentin, Испания

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