ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Bajo Guadalentin
Жильё в Bajo Guadalentin, Испания
Alhama de Murcia
20
Mazarron
20
Очистить
41 объект найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
3
2
91 м²
О проекте: частная резиденция состоит из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположена на поле для …
€185,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
3
2
88 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€194,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
2
2
73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€171,900
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Mazarron, Испания
3
2
104 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 Независимых вилл, с частным бассейном, с…
€369,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
3
2
72 м²
О проекте: частная резиденция состоит из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположена на поле для …
€168,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
2
2
73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€169,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
2
2
73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€169,900
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Alhama de Murcia, Испания
2
2
68 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 4 блоков квартир с 2 и 3 спальнями в современном стиле,…
€186,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Alhama de Murcia, Испания
2
2
71 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 4 блоков квартир с 2 и 3 спальнями в современном стиле,…
€169,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
3
2
102 м²
О проекте: состоит из независимых вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных на одном этаже. Вилл…
€289,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Mazarron, Испания
2
2
91 м²
О проекте: состоит из независимых вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных на одном этаже. Вилл…
€239,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Mazarron, Испания
3
2
93 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположен на по…
€279,900
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Mazarron, Испания
2
2
80 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположен на по…
€258,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
4
2
87 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€295,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
3
2
65 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
3
2
75 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, земля
Alhama de Murcia, Испания
3
2
110 м²
Новый комплекс независимых вилл, расположенный рядом с полем для гольфа Condado de Alhama, с…
€279,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Pool, земля
Alhama de Murcia, Испания
4
3
149 м²
Новый комплекс независимых вилл, расположенный рядом с полем для гольфа Condado de Alhama, с…
€367,500
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
El Saladillo, Испания
4
3
128 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположенный на…
€369,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Mazarron, Испания
2
2
72 м²
Бунгало на продажу Alhama Nature Resort, Мурсия Эксклюзивный комплекс из 18 домов, который с…
€168,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Mazarron, Испания
3
2
90 м²
Бунгало на продажу Alhama Nature Resort, Мурсия Эксклюзивный комплекс из 18 домов, который с…
€156,900
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
4
3
128 м²
€385,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
2
2
76 м²
€230,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
3
2
89 м²
€270,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Mazarron, Испания
4
3
138 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
€416,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
3
2
90 м²
€154,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Alhama de Murcia, Испания
2
2
70 м²
€132,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Mazarron, Испания
3
2
90 м²
Апартаменты в Кондадо-де-Альхама, Коста-Калида Здание распределено между первым, вторым и тр…
€186,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Mazarron, Испания
2
2
69 м²
Апартаменты в Кондадо-де-Альхама, Коста-Калида Здание распределено между первым, вторым и тр…
€169,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Alhama de Murcia, Испания
4
3
500 м²
2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,75 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Типы недвижимости в Bajo Guadalentin
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Bajo Guadalentin, Испания
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL