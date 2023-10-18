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Жильё в Bajo Guadalentin, Испания

Alhama de Murcia
20
Mazarron
20
41 объект найдено
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
О проекте: частная резиденция состоит из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположена на поле для …
€185,900
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€194,900
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€171,900
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 Независимых вилл, с частным бассейном, с…
€369,900
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
О проекте: частная резиденция состоит из бунгало с 2 и 3 спальнями, расположена на поле для …
€168,900
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кладовой
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€169,900
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из апартаментов с 2 и 3 спальнями, расположен на поле для …
€169,900
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 4 блоков квартир с 2 и 3 спальнями в современном стиле,…
€186,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 4 блоков квартир с 2 и 3 спальнями в современном стиле,…
€169,500
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
О проекте: состоит из независимых вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных на одном этаже. Вилл…
€289,000
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Mazarron, Испания
Вилла 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
О проекте: состоит из независимых вилл с 2 и 3 спальнями, расположенных на одном этаже. Вилл…
€239,000
Вилла 3 спальни в Mazarron, Испания
Вилла 3 спальни
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположен на по…
€279,900
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Mazarron, Испания
Вилла 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположен на по…
€258,900
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€295,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Современные Квартиры Рядом с Пляжем в Масарроне, Коста-Калида Современные апартаменты распол…
€261,000
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, земля в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, земля
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Новый комплекс независимых вилл, расположенный рядом с полем для гольфа Condado de Alhama, с…
€279,000
Вилла 4 спальни с Pool, земля в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 4 спальни с Pool, земля
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Новый комплекс независимых вилл, расположенный рядом с полем для гольфа Condado de Alhama, с…
€367,500
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в El Saladillo, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
El Saladillo, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Частный жилой комплекс, состоящий из независимых вилл с 2, 3 и 4 спальнями, расположенный на…
€369,900
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Бунгало на продажу Alhama Nature Resort, Мурсия Эксклюзивный комплекс из 18 домов, который с…
€168,900
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Бунгало на продажу Alhama Nature Resort, Мурсия Эксклюзивный комплекс из 18 домов, который с…
€156,900
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с ванной в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
€385,000
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
€230,000
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Alhama de Murcia, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€270,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Mazarron, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Mazarron, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Виллы в Кондадо-де-Альхама, Мурсия, Коста-Калида 11 независимых вилл с частным бассейном, со…
€416,900
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€154,500
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€132,500
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с Lift в Mazarron, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Mazarron, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Апартаменты в Кондадо-де-Альхама, Коста-Калида Здание распределено между первым, вторым и тр…
€186,900
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с Lift в Mazarron, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
Mazarron, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Апартаменты в Кондадо-де-Альхама, Коста-Калида Здание распределено между первым, вторым и тр…
€169,900
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Alhama de Murcia, Испания
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Alhama de Murcia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,75 млн

Типы недвижимости в Bajo Guadalentin

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Bajo Guadalentin, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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