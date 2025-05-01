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Квартиры с садом в Bajo Guadalentin, Испания

Alhama de Murcia
27
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$153,078
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Типы недвижимости в Bajo Guadalentin

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Bajo Guadalentin, Испания

с гаражом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
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