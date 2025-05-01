Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Bajo Guadalentin
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Bajo Guadalentin, Испания

Alhama de Murcia
27
Квартира Удалить
Очистить
9 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Apartments in Condado de Alhama, Costa Cálida The building is distributed between the ground…
$212,529
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Bungalows for sale in Alhama Nature Resort, Murcia An exclusive complex of 18 homes that com…
$202,715
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Villas in Condado de Alhama Golf, Murcia The residential has 2 and 3 bedroom homes in Condad…
$315,141
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Bungalows for sale in Alhama Nature Resort, Murcia An exclusive complex of 18 homes that com…
$235,429
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Apartments in Condado de Alhama, Costa Cálida The building is distributed between the ground…
$187,449
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 3 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$153,078
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Mirador del Condado - это прекрасная урбанизация, состоящая из апартаментов, расположена в г…
$108,988
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Villas in Condado de Alhama Golf, Murcia The residential has 2 and 3 bedroom homes in Condad…
$260,618
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Alhama de Murcia, Испания
Квартира 2 спальни
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
$131,281
Оставить заявку

Типы недвижимости в Bajo Guadalentin

пентхаусы
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Bajo Guadalentin, Испания

с гаражом
с садом
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти