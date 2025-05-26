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Коммерческая недвижимость в Бадалоне, Испания

4 объекта найдено
Коммерческое помещение 211 м² в Бадалона, Испания
Коммерческое помещение 211 м²
Бадалона, Испания
Площадь 211 м²
Коммерческое помещение в районе Бадалона.Расположено на первом этаже жилого здания.Общая пло…
$1,71 млн
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Коммерческое помещение 1 940 м² в Бадалона, Испания
Коммерческое помещение 1 940 м²
Бадалона, Испания
Площадь 1 940 м²
Коммерческое помещение в городе Бадалона. Расположено на одной из центральных магистралей го…
$2,03 млн
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Коммерческое помещение 1 060 м² в Бадалона, Испания
Коммерческое помещение 1 060 м²
Бадалона, Испания
Площадь 1 060 м²
Коммерческое помещение в городе Бадалона. Общая площадь 1060 м.кв. Расположено на первом эта…
$1,13 млн
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Коммерческое помещение 823 м² в Бадалона, Испания
Коммерческое помещение 823 м²
Бадалона, Испания
Площадь 823 м²
Отель на 22 номера в Бадалоне, рядом со станцией метро Artigas San Adrián и больницей дель Э…
$3,65 млн
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