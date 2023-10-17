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Бунгало в Arona, Испания

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2 объекта найдено
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с садом в Arona, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с мебелью, с садом
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Продается бунгало с видом на океан в престижном районе San Eugenio Alto в Коста Адехе. Это о…
€550,000
Бунгало 2 спальни с садом, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Arona, Испания
Бунгало 2 спальни с садом, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Arona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается бунгало, площадью 75 м2, расположенное на участке 300 м2.  Находится в городке …
€480,000
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