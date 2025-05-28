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Виллы в Ареньсе-де-Маре, Испания

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3 объекта найдено
Вилла в Ареньс-де-Мар, Испания
Вилла
Ареньс-де-Мар, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Дом в пешей доступности от моря в городе Ареньс де мар на побережье Коста Марезме. Расстояни…
$997,525
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Вилла в Ареньс-де-Мар, Испания
Вилла
Ареньс-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 424 м²
Дом в пешей доступности от моря в городе Ареньс де мар на побережье Коста Марезме. Расстояни…
$1,25 млн
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Вилла в Ареньс-де-Мар, Испания
Вилла
Ареньс-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Дом с большой территорией в городе Ареньс де мар на побережье Коста Маресме. Расстояние до ц…
$2,27 млн
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