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Дома на берегу моря в Alto Guadalentin, Испания

Lorca
9
Aguilas
9
2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Aguilas, Испания
Дом 3 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Новые современные виллы Ocean Breeze, расположенные в спокойном районе города Агилас, в 10 м…
$187,059
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Дом 4 комнаты в Aguilas, Испания
Дом 4 комнаты
Aguilas, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция из 14 эксклюзивных вилл, расположенная в привилегированной урбанизации Isl…
$253,371
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Типы недвижимости в Alto Guadalentin

виллы

Параметры недвижимости в Alto Guadalentin, Испания

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с садом
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