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Жильё в Alto Guadalentin, Испания

Aguilas
24
34 объекта найдено
Дом 3 спальни у моря в Aguilas, Испания
Дом 3 спальни у моря
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу в закрытом комплексе Ocean Breeze Villas в городе Águilas. Дом в дв…
€358,800
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Квартира 2 спальни у моря в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Aguilas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 3
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в городе Águilas. Квартира состоит из двух …
€109,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€646,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Комплекс отдельных вилл, расположенных всего в 300 метрах от пляжа Поньенте-де-Агилас на поб…
€352,500
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Lorca, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Lorca, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошные Сдвоенные Виллы с Видом на Горы в Лучшем Месте Мурсии Великолепные сдвоенные виллы…
€336,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€565,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€380,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€318,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Квартиры с Современным Дизайном у Пляжа в Агиласе, Мурсия Современные квартиры у пляжа наход…
€298,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Меблированные Дома с Собственными Бассейнами Рядом с Морем в Агиласе, Коста-Калида Современн…
€359,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Экологичные Квартиры с 3 и 4 Спальнями и Видом на Море в Агиласе, Мурсия Стильные квартиры н…
€345,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Экологичные Квартиры с 3 и 4 Спальнями и Видом на Море в Агиласе, Мурсия Стильные квартиры н…
€290,000
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Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aguilas, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aguilas, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 6
Экологичные Квартиры с 3 и 4 Спальнями и Видом на Море в Агиласе, Мурсия Стильные квартиры н…
€289,000
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Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Aguilas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€140,000
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+34691960054 mattijuan.lehtinen@habita.com
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Aguilas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€99,000
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+34691960054 mattijuan.lehtinen@habita.com
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Aguilas, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Жилой комплекс, расположенный в урбанизации Исла-дель-Фрайле, в Агилас, Коста Калида. Жилой …
€341,000
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Вилла 6 спален в Aguilas, Испания
Вилла 6 спален
Aguilas, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Продается вилла в Агилас, Мурсия, Коста Калида Эта вилла расположена в Калабардина, Агилас, …
€735,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Alto Guadalentin, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Alto Guadalentin, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
€105,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Виллы на продажу в Агилас, Мурсия, Коста Калида. Расположенный в привилегированном месте на …
€327,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
€305,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Aguilas, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Роскошные апартаменты с видом на море в Агилас - Коста де Мурсия. Роскошные апартаменты и пе…
€223,000
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Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с террасой в Aguilas, Испания
Пентхаус 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с террасой
Aguilas, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Роскошные пентхаусы с видом на море в Агилас - Коста де Мурсия. Роскошные апартаменты и пент…
€210,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to Golf Course в Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to Golf Course
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Жилой комплекс расположен в эксклюзивной урбанизации в Агилас, в привилегированном районе К…
€254,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Aguilas, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Совершенно новые квартиры на первой линии моря. Есть 1, 2 и 3 спальни и 2 или 3 ванные комн…
€330,000
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Дом 3 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном в Lorca, Испания
Дом 3 спальни с садом, с ванной, с общественным бассейном
Lorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Современный дизайн не оставит вас безразличным Бунгало и двухэтажные бунгало имеют 3 спальни…
€155,950
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Шале 3 спальни с ванной, с общественным бассейном, с White goods в Lorca, Испания
Шале 3 спальни с ванной, с общественным бассейном, с White goods
Lorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Современный дизайн, отличное качество постройки Шале состоят из 3 или 4 спален, расположены …
€269,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом в Aguilas, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
Aguilas, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
2 квартира в Агилас, Мурсия с захватывающим видом на море на первой линии. Его дизайн и архи…
€317,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом в Aguilas, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
3-комнатная квартира в Агилас, Мурсия с захватывающим видом на море на первой линии. Его диз…
€341,000
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Дом 3 спальни новое здание, с видом на море, у моря в Aguilas, Испания
Дом 3 спальни новое здание, с видом на море, у моря
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция из 14 эксклюзивных вилл, расположенная в привилегированной урбанизации Isl…
€256,000
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Дом 2 спальни новое здание, с видом на море, у моря в Aguilas, Испания
Дом 2 спальни новое здание, с видом на море, у моря
Aguilas, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Новые современные виллы Ocean Breeze, расположенные в спокойном районе города Агилас, в 10 м…
€189,000
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Типы недвижимости в Alto Guadalentin

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Alto Guadalentin, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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