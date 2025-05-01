Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Alto Guadalentin
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Продажа домов с садом в Alto Guadalentin, Испания

Lorca
9
Aguilas
9
3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Lorca, Испания
Дом 3 спальни
Lorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Современный дизайн не оставит вас безразличным Бунгало и двухэтажные бунгало имеют 3 спальни…
$154,515
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Lorca, Испания
Дом 3 спальни
Lorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Современный дизайн не оставит вас безразличным Бунгало и двухэтажные бунгало имеют 3 спальни…
$148,619
Оставить заявку
Вилла в Lorca, Испания
Вилла
Lorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новые виллы на просторных участках площадью 500+ м² в Лорке Новые виллы в средиземноморском…
$251,557
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Alto Guadalentin

виллы

Параметры недвижимости в Alto Guadalentin, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти