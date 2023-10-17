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Виллы в Alto Guadalentin, Испания

Aguilas
6
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7 объектов найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Комплекс отдельных вилл, расположенных всего в 300 метрах от пляжа Поньенте-де-Агилас на поб…
€352,500
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Lorca, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Lorca, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошные Сдвоенные Виллы с Видом на Горы в Лучшем Месте Мурсии Великолепные сдвоенные виллы…
€336,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Aguilas, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Меблированные Дома с Собственными Бассейнами Рядом с Морем в Агиласе, Коста-Калида Современн…
€327,000
Вилла 6 спален в Aguilas, Испания
Вилла 6 спален
Aguilas, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Продается вилла в Агилас, Мурсия, Коста Калида Эта вилла расположена в Калабардина, Агилас, …
€735,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Виллы на продажу в Агилас, Мурсия, Коста Калида. Расположенный в привилегированном месте на …
€327,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
€305,000
Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to Golf Course в Aguilas, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to Golf Course
Aguilas, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Жилой комплекс расположен в эксклюзивной урбанизации в Агилас, в привилегированном районе К…
€254,000

Параметры недвижимости в Alto Guadalentin, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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