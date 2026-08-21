Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Альтеа
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Альтее, Испания

;
коммерческая недвижимость
7
1 объект найдено
Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых! в Альтеа, Испания
Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых!
Альтеа, Испания
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых! Ст…
$578 060
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти