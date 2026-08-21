Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Альтеа
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Альтее, Испания

;
Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало 3 комнаты в Альтеа, Испания
Бунгало 3 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность – Бунгало 325.000 евро – самая дешевая недвижимость в Altea Hills, Ал…
$377 202
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти