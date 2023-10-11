Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Altea
  5. Бунгало

Бунгало в Altea, Испания

Бунгало В архив
Очистить
3 объекта найдено
Бунгало 4 спальни у моря в Altea, Испания
Бунгало 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
Представляем великолепное трехуровневое бунгало площадью 258 кв.м., расположенное в престижн…
€985,000
Бунгало 4 спальни с мебелью, с кладовой, с Lift в Altea, Испания
Бунгало 4 спальни с мебелью, с кладовой, с Lift
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Referencia: 58. Современный дом 2000 года постройки возле моря, недалеко от центра. В доме …
€525,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
ОписаниеПродажа  таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
€285,000
Realting.com
Перейти