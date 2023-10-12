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Инвестиционная недвижимость в Аликанте, Испания

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 9 спален в Аликанте, Испания
Инвестиционная 9 спален
Аликанте, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 250 м²
Продается комплексное здание в Аликанте, разделенное на 9 полностью оборудованных отдельных …
€777,000
Realting.com
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