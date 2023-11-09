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Жильё в Альхесирас, Испания

1 объект найдено
Вилла 5 спален с террасой, с Storeroom, с солярием в Альхесирас, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с Storeroom, с солярием
Альхесирас, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
€650,000

Параметры недвижимости в Альхесирас, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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