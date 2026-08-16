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Коммерческая недвижимость в Адехе, Испания

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 77 м² в Адехе, Испания
Коммерческое помещение 77 м²
Адехе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Очень интересная инвестиционная возможность в одной из востребованных туристических зон юга …
$64,640
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Готовый бизнес 70 м² в Адехе, Испания
Готовый бизнес 70 м²
Адехе, Испания
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Недавно отремонтированная, полностью функционирующая коммерческая недвижимость для продажи в…
$323,209
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