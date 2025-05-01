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Жилой комплекс Летний включает в себя 7 корпусов высотой в 12 этажей.
Дом возводится по долговечной монолитной технологии. Фасады обделаны штукатуркой.
Проект предлагает множество планировочных решений в наличи…
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Luxury Estate
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Гостиничный комплекс "Нескучный сад"
представляет собой 2 дома высотой в 10 этажей.
В облицовке стен корпусов используется энергоэффективный навесной вентилируемый фасад. Во всех домах выполнена дизайнерская отделка входных групп и установлены современные лифты.
В проекте предложено…
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Агентство
Luxury Estate
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Проект ЖК Сочи Парк включает в себя 9 домов бизнес-класса.
Дома возводятся по долговечной монолитной технологии. Фасады облицованы вентилируемыми фасадами.
Покупателям в ЖК предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки.
…
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Luxury Estate
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Проект Cosmos Stay Adler представляет собой гостиничный комплекс бизнес-класса высотой 7 этажей.
Здание возведено по монолитной технологии, с вентилируемыми фасадами из декоративного камня. Комплекс находится под управлением опытного гостиничного оператора «Cosmos Hotel Group».
В компл…
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Luxury Estate
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Жилой комплекс КИСЛОРОД состоит из 9 корпусов, высотой в 19 этажей.
Входные группы представлены широкими стеклянными антивандальными дверями. Дизайн МОПов поддерживает экологическую концепцию всего проекта. В каждом доме 2 скоростных лифта: грузовой и пассажирский. Для установки внешних б…
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Luxury Estate
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Комплекс резиденций Поляна Rouge 540 представляет собой разновысотное здание: от 1 до 7 этажей, возведенное по монолитной технологии строительства.
Архитектура проекта разработана архитектором М. Филипповым и имеет вид модернизированных старинных зданий, сочетающий в себе благородную клас…
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Luxury Estate
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Апарт-отель AZIMUT Plus Residence представляет собой здание высотой в 20 этажей.
В оформлении стен используется современный навесной вентилируемый фасад. В холлах и вестибюлях выполнена дизайнерская отделка, установлены скоростные лифты.
В проекте предложено множество планировочных реш…
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Агентство
Luxury Estate
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