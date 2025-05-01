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Продажа новостроек в Южном федеральном округе

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Жилой комплекс Летний
Жилой комплекс Летний
Сочи, Россия
от
$136,573
Количество этажей 12
АКЦИЯ: ДО 31 МАРТА - СКИДКА 20% НА ВСЕ КВАРТИРЫ! ТОРОПИТЕСЬ ЗАБРОНИРОВАТЬ! Жилой комплекс Летний включает в себя 7 корпусов высотой в 12 этажей. Дом возводится по долговечной монолитной технологии. Фасады обделаны штукатуркой. Проект предлагает множество планировочных решений в наличи…
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Лента Vip объект
Апарт - отель Нескучный сад
Апарт - отель Нескучный сад
городской округ Сочи, Россия
от
$757,393
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Гостиничный комплекс "Нескучный сад" представляет собой 2 дома высотой в 10 этажей. В облицовке стен корпусов используется энергоэффективный навесной вентилируемый фасад. Во всех домах выполнена дизайнерская отделка входных групп и установлены современные лифты. В проекте предложено…
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Жилой комплекс Sochi Park
Жилой комплекс Sochi Park
Сочи, Россия
от
$219,216
Количество этажей 19
Проект ЖК Сочи Парк включает в себя 9 домов бизнес-класса. Дома возводятся по долговечной монолитной технологии. Фасады облицованы вентилируемыми фасадами. Покупателям в ЖК предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. …
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Апарт - отель Cosmos Stay Adler
Апарт - отель Cosmos Stay Adler
городской округ Сочи, Россия
от
$185,142
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Проект Cosmos Stay Adler представляет собой гостиничный комплекс бизнес-класса высотой 7 этажей. Здание возведено по монолитной технологии, с вентилируемыми фасадами из декоративного камня. Комплекс находится под управлением опытного гостиничного оператора «Cosmos Hotel Group». В компл…
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Жилой комплекс Кислород
Жилой комплекс Кислород
Сочи, Россия
от
$186,938
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Жилой комплекс КИСЛОРОД состоит из 9 корпусов, высотой в 19 этажей. Входные группы представлены широкими стеклянными антивандальными дверями. Дизайн МОПов поддерживает экологическую концепцию всего проекта. В каждом доме 2 скоростных лифта: грузовой и пассажирский. Для установки внешних б…
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Жилой комплекс Поляна Rouge 540
Жилой комплекс Поляна Rouge 540
Эстосадок, Россия
от
$480,477
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Комплекс резиденций Поляна Rouge 540 представляет собой разновысотное здание: от 1 до 7 этажей, возведенное по монолитной технологии строительства. Архитектура проекта разработана архитектором М. Филипповым и имеет вид модернизированных старинных зданий, сочетающий в себе благородную клас…
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Апарт - отель AZIMUT Plus Residence
Апарт - отель AZIMUT Plus Residence
Сочи, Россия
от
$382,632
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Апарт-отель AZIMUT Plus Residence представляет собой здание высотой в 20 этажей. В оформлении стен используется современный навесной вентилируемый фасад. В холлах и вестибюлях выполнена дизайнерская отделка, установлены скоростные лифты. В проекте предложено множество планировочных реш…
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Luxury Estate
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