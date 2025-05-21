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Коттеджный посёлок Вуоксаари

Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$20,622
20.05.2025
$20,622
26.03.2025
$18,912
03.12.2024
$21,013
21.11.2024
$18,492
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7
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ID: 23005
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In CRM: 5111
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 20.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    Приозерский район
  • Город
    Ромашкинское сельское поселение

О комплексе

Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области

Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения и уединения с природой - отличное дополнение!


ЧТО ДЕЛАЕТ ВУОКСААРИ ОСОБЕННЫМ
→ Первая линия реки Вуокса-Вирта — с прямым выходом к воде
→ Природное окружение — озёра, густой лес, свежий воздух - всё, за что мы любим Карельский перешеек
→ Участки от 6 до 18 соток — построить загородную резиденцию или небольшой домик и разбить плантацию решать только вам.
→ Выберите отдых для души: сапсёрфинг, каякинг, рафтинг, прогулки на лошадях
→ В шаговой доступности: супермаркет, почта, OZON, форелевая ферма
→ Транспортная доступность — до СПб всего 95 км по живописному Новоприозерскому шоссе
→ Коммуникации и инфраструктура — асфальтовые дороги, электричество 15 кВт, благоустроенная территория отдыха и пляж


УСЛОВИЯ ПОКУПКИ:
→ Выгода при 100% оплате и ипотека по льготным программам
→ Рассрочка без % на первый год; срок до 48 месяцев; возможность строительства сразу после заключения сделки
→ Trade-in по рыночной стоимости с выходом на сделку от 1 недели


Вуоксаари — это не просто земля, это основа новой жизни. Здесь легко дышится. Здесь хочется остаться. Остаётся лишь выбрать свой участок — а мы всё покажем и расскажем. Свяжитесь с нами, и мы организуем презентацию в удобное для вас время. Участок №176. Кадастровый номер участка: 47:03:0502002:651

Местонахождение на карте

Ромашкинское сельское поселение, Россия

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