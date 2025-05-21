Коттеджный посёлок Негород Заневский

«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга.

Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста.

«Негород Заневский» возводится в формате комплексной застройки с единым дизайн-кодом. Проект создан в коллаборации со строительной компанией Fin Stroy Panel с домовладениями по финской сборно-монолитной технологии.



Все сети коммуникаций (электричество, центральный водопровод и газопровод) проложены подземным способом.

Территория «Негород Заневский» огорожена и находится под охраной, построено здание администрации и отдел продаж, а также въездная группа и большая досуговая зона с детской и спортивной площадками.

Проект благоустройства восточной части будет включать дополнительные общественные пространства для жителей.



ГАРАНТИИ:

→ Продажа напрямую от собственника, есть документы

→ Реализацией проекта занимается компания "ФАКТ."

→ Сервисная компания оказывает содействие в решении всех вопросов после покупки участка



ВОЗМОЖНА ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ Участок №86. Кадастровый номер участка: 47:07:0605002:573