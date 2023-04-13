Купить вилла в ОАЭ

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256 объектов найдено
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Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
5 ванных комнат
503 м²
€ 1,370,187
Вилла Аль-Фурджан Акция: Распродажа Спальни: 5 + горничные Ванные комнаты: 5 росмотр…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
6 ванных комнат
1 245 м²
€ 10,463,248
Пальма Джумейра Здание: Фирменная вилла Fronds Спальни: 5 + горничные Ванные комнаты:…
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат
1 914 м²
€ 470,458
Elite Estate рада предложить вам удивительные просторные полностью меблированные 3 спальни с…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
19 м²
2/2 Этаж
€ 618,091
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
16 564 м²
€ 12,900,469
Elite Estates рада предложить вам эту обширную экстравагантность, шарм и комфорт 5-спальная …
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
5 684 м²
€ 2,104,683
Sobha Reserve - это эксклюзивное и уникальное заведение Sobha Group на Wadi Al Safa 2, Dubai…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат
4 983 м²
€ 1,906,595
Sobha Reserve - это эксклюзивное и уникальное заведение Sobha Group на Wadi Al Safa 2, Dubai…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат
2 282 м²
€ 549,941
> > 水 時 周湖 的 主 目 > > об 松 件 人 的 机 方 式 > > 行 ⁇ 利息 >…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
3 397 м²
€ 767,590
> > 全美 的 的 的 的 的 的 > > 100% 永 产 元 > > 的 的 一 厂 都 是 最好 的…
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
4 573 м²
€ 1,553,999
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Вилла 7 спален
Дубай, ОАЭ
15 Количество комнат
9 ванных комнат
784 м²
3/3 Этаж
€ 5,230,633
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат
8 829 м²
€ 2,058,875
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6 ванных комнат
6 474 м²
€ 1,577,769
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
5 ванных комнат
4 145 м²
€ 910,956
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
5 ванных комнат
3 540 м²
€ 910,956
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат
15 489 м²
€ 5,113,389
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат
18 027 м²
€ 6,055,049
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
3 397 м²
€ 767,590
Ibiza at Damac Lagoons - это новый жилой комплекс Damac Properties, который предлагает вдохн…
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
10 992 м²
€ 1,532,704
Venice Luxury Standalone Villas - это новейший и самый ожидаемый запуск Damac Lagoons, демон…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4 ванных комнат
2 282 м²
€ 549,941
Ibiza at Damac Lagoons - это новый жилой комплекс Damac Properties, который предлагает вдохн…
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
2 ванных комнат
1 734 м²
€ 495,199
-Elite Estates Недвижимость рада предложить вам удивительную виллу In Villanova Amaranta 2 …
Вилла 9 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
14 862 м²
€ 6,891,475
Belair Villas в Trump Estates - это новый жилой комплекс в Дамак Хиллз. Сосредоточение внима…
Вилла 7 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
7 285 м²
€ 2,756,887
Belair Villas в Trump Estates - это новый жилой комплекс в Дамак Хиллз. Сосредоточение внима…
Вилла 8 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
7 862 м²
€ 3,678,491
Belair Villas в Trump Estates - это новый жилой комплекс в Дамак Хиллз. Сосредоточение внима…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 950,000
AURA в Тилал Аль Гаф Маджид Аль Футтаим. Последний район Аура в Тилал Аль Гаф сочетает в се…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат
7 952 м²
€ 4,005,045
Святилище Эллингтон Пропертис. Первое в истории сообщество одного из самых уважаемых разрабо…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
10 028 м²
€ 4,897,926
Святилище Эллингтон Пропертис. Первое в истории сообщество одного из самых уважаемых разрабо…
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 ванных комнат
14 605 м²
€ 9,538,381
Святилище Эллингтон Пропертис. Первое в истории сообщество одного из самых уважаемых разрабо…
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 ванных комнат
12 380 м²
€ 6,608,662
Святилище Эллингтон Пропертис. Первое в истории сообщество одного из самых уважаемых разрабо…
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 ванных комнат
7 844 м²
€ 4,312,824
Святилище Эллингтон Пропертис. Первое в истории сообщество одного из самых уважаемых разрабо…
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