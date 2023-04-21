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Студия 1 спальня
Ajman, ОАЭ
2 Количество комнат
1 ванных комнат
66 м²
€ 424,648
Condor Marina Star Residences Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Дубай Мари…
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 399,668
Plam Views Easy Deal: Sale Category: Apartment Area: Palm Jumeirah Sub-Loc…
Студия
Дубай, ОАЭ
46 м²
14 Этаж
€ 109,409
Возможность владеть роскошными умными апартаментами в Дубае по конкурентоспособным ценам и п…
Студия 1 ванная
Абу-Даби, ОАЭ
1 ванных комнат
44 м²
5 Этаж
€ 219,000
Эта высококачественная меблированная студия в здании D на верхнем этаже с видом на поле для …
Студия
Дубай, ОАЭ
46 м²
1/4 Этаж
€ 177,790
Samana Mykonos предлагает вам каскадные водные объекты, высококлассный крытый и открытый тре…
Студия
Дубай, ОАЭ
Количество этажей 50
€ 237,053
Студия
Дубай, ОАЭ
115 м²
€ 218,818
Студия 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат
2 ванных комнат
127 м²
€ 547,045
По традиции, Damac вновь заключил соглашение с Роберто Кавалли, поэтому дизайн здания и апар…
Студия 1 комната
Ajman Emirate, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
4/8 Этаж
€ 60,047
Продаются апартаменты различного типа в новом готовом объекте Al Ameera Village напрямую от …
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
15 Этаж
€ 123,085
Dacha Real Estate рада предложить эти апартаменты-студио с высококачественной мебелью и отде…
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
58 Этаж
€ 223,377
Dacha Real Estate is delighted to offer this luxurious, fully furnished studio. This premium…
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 156,227
СТУДИЯ В MAG CITY — В НОВОМ ЦЕНТРЕ ДУБАЯ MAG CITY — жилой комплекс высше…
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 177,418
СТУДИЯ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30-этажное жилое з…
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 241,772
СТУДИЯ THE STERLING В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ С ВИДОМ НА БУРДЖ ХАЛИФУ The Sterling by Omniyat &…
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
Количество этажей 1
€ 127,644
Azizi Riviera — это новый масштабный жилой комплекс на берегу кристальной лагуны.…
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 220,053
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом…
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 233,782
Berkeley Place by Ellington представляет собой элегантное 12-этажное здание, …
Студия 1 спальня
Dubai, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 190,323
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом…
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
7/30 Этаж
€ 99,380
🔥 Единственный на рынке подобный проект 🔥 The Community🏬 - эксклюзивный проект от а…
Студия 1 комната
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
3 Этаж
€ 112,144
Роскошный жилой комплекс ультра элитных квартир, расположенный в самом центре Дубая. Предназ…
Студия 2 спальни
Dubai, ОАЭ
3 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
3/5 Этаж
€ 309,992
Проект «Елисейские острова» Разработчик - Pantheon 💥 План оплаты через 5 и…
Студия
Dubai, ОАЭ
37 м²
3/5 Этаж
€ 119,438
Проект «Елисейские острова» Разработчик - Pantheon 💥 План оплаты через 5 и…
Студия 1 спальня
Dubai, ОАЭ
1 ванных комнат
48 м²
€ 199,330
MOHAMMAD BIN RASHID (MBR) Городские апартаменты на продажу в Дубае Собха Хартленд Гринс - эт…
Студия 1 спальня
Jumeirah Lakes Towers, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
20/28 Этаж
€ 197,848
📍Расположение: JLT (Jumeirah Lakes Towers) 🏗️Завершение: 2023 💵План оплаты: 50 % в про…
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
4 Этаж
€ 86,000
Меблированные квартиры в собственности вдоль дороги Шейха Зайда** 1 Минутная прогулка до ста…
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