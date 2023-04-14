Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Вега-Баха-дель-Сегура
  6. Rojales
  7. Дома

Купить дом в Rojales, Испания

296 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 116 м²
€ 444,999
Виллы в Ла Эррада, Лос Монтесинос, Коста Бланка Эта резиденция состоит из 11 домов модели La…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 368,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ЛОС МОНТЕСИНОСЖилой комплекс из 12 новых вилл в Лос Монтесинос, Ла Херрада.Кра…
Вилла 5 спаленв Rojales, Испания
Вилла 5 спален
Rojales, Испания
4 ванных комнат 310 м²
€ 720,000
Красивый дом 300 м2 с видом на озеро, южная сторона.Распределенный на двух этажах, он имеет …
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 110 м²
€ 368,000
Виллы в Ла Эррада, Лос Монтесинос, Коста Бланка Новая застройка из 12 независимых домов, каж…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 99 м²
€ 290,000
Виллы, построенные побратимами Ла Эррада, Лос Монтесинос, Коста Бланка Этот проект включает …
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 133 м²
€ 329,900
Виллы на продажу в Бенихофар, Коста Бланка Резиденция состоит из домов в современном стиле, …
Бунгало 2 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 294,002
НОВЫЕ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТЫ В СЬЮДАД КЕСАДА. . Новый жилой двухэтажный комплекс из бунгало-апа…
Бунгало 2 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 299,000
НОВЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. Недавно построенные апартаменты на первом этаже распределены…
Бунгало 2 спальнив Rojales, Испания
Бунгало 2 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 302,500
НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БУНГАЛО В СЬЮДАД-КЕСАДА. . Новое строительство жилых квартир с 2 и 3 спал…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 105 м² 1 Этаж
€ 332,900
Виллы новой постройки, расположенные в Лос-Монтесиносе (юг Аликанте).Виллы с 3 спальнями, 2 …
Вилла 6 спаленв Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Вилла 6 спален
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
3 ванных комнат 300 м²
€ 1,000,000
Эта индивидуальная вилла в загородном стиле расположена в Рохалесе, Сьюдад-Кесада, в 36 км о…
Бунгало 2 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Бунгало 2 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
1 ванных комнат 66 м²
€ 85,000
Продаётся бунгало в Los Montesinos в районе LOS MONTESINOS. Общая площадь 0.00 м2, бунгало 2…
Вилла 4 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 4 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 205 м²
€ 792,700
Вилла 4 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 4 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 224 м²
€ 890,000
Независимая вилла со специальным дизайном, характеризующаяся средиземноморским стилем, сочет…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 225 м²
€ 604,500
Новые Виллы расположены в урбанизации Донья Пепа – Сьюдад Кесада. Вам понравится эта потряса…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
2 ванных комнат 117 м²
€ 609,470
Новые виллы с участком и частным садом, включающим в себя бассейн и парковку. Эти виллы идеа…
Вилла 4 спальнив Rojales, Испания
Вилла 4 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат 236 м²
€ 600,000
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат 309 м²
€ 560,000
Уникальные и экономные виллы жилого комплекса предназначены для того, чтобы в полной мере на…
Вилла 5 спаленв Rojales, Испания
Вилла 5 спален
Rojales, Испания
6 ванных комнат 675 м²
€ 2,250,000
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат 250 м²
€ 875,000
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 314 м²
€ 985,000
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 433 м²
€ 486,150
Вилла расположена в 50 метрах от поля для гольфа La Marquesa, имеет 3 спальни и 2 ванные ком…
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат 260 м²
€ 590,300
Вилла с прямым видом на поле для гольфа La Marquesa, имеет 3 спальни и 3  ванные комнаты, им…
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат 277 м²
€ 610,000
Уникальные и экономные виллы спроектированы так, чтобы в полной мере насладиться великолепны…
Вилла 4 спальнив Urbanizacion Lo Pepin, Испания
Вилла 4 спальни
Urbanizacion Lo Pepin, Испания
3 ванных комнат 238 м²
€ 595,000
Городок Сьюдад-Кесада (Ciudad Quesada) – это место, где проживает около 15 тысяч человек, ср…
Вилла 3 спальнив Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 563,926
Впечатляющая вилла в классическом средиземноморском стиле. Он имеет три спальни и две ванные…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 157 м²
€ 529,000
Расположенные в 200 метрах от супермаркета, ресторанов и баров, эти просторные виллы с 3 спа…
Вилла 3 спальнив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла 3 спальни
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
3 ванных комнат 198 м²
€ 695,000
Продается вилла в Сьюдад-Кесада, Рохалес, Коста Бланка Этот отель расположен в нескольких ми…
Таунхаус 3 спальнив Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м² Количество этажей 2
€ 481,000
В продаже таунхаус в закрытом комплексе с красивыми зелеными зонами, коммунальным бассейном …
Дом 3 спальнив Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 245 м²
€ 595,000
В продаже 6 домов с эксклюзивным дизайном - функциональные, просторные и светлые виллы, расп…
Realting.com
Перейти