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Дуплексы в Марбелья, Испания

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5 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 1,595,000
Incredible Duplex Penthouse in one of the most exclusive neighborhoods of Marbella on the Go…
Дуплекс 2 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
€ 512,000
Wonderful apartment located on the second line of the beach.Very bright for its orientation …
Дуплекс 4 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат
€ 2,350,000
Contemporary duplex apartment located in the heart of Marbella’s famed Golden Mile. The apar…
Дуплекс 3 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 1,145,000
50 spacious and bright apartments distributed in 9 blocks located on a hill above Puerto Ban…
Дуплекс 3 спальни в Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 3,095,000
EPIC Marbella is divided into 3 phases from which 56 residences are designed by the prestigi…

Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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