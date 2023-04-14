Вильяхойса — небольшое, но очень ухоженное и уютное испанское поселение на побережье Средиземного моря. Включено в провинцию Аликанте. Туристам городок известен разноцветными домиками, гостеприимным населением и чистыми песчаными пляжами. Сами испанцы считают это место идеальным вариантом для тихого и безмятежного семейного отдыха.
Почему стоит приобрести недвижимость в Вильяхойсе
Преимущества проживания в этом испанском поселении очевидны:
- продолжительный купальный сезон (с марта по ноябрь);
- удобное расположение — при необходимости, можно за 30 минут добраться на транспорте до двух других популярных курортов — Бенидорма и Аликанте;
- недорогой уровень жизни, если сравнивать с испанскими мегаполисами;
- хорошая экология за счет расположения городка на берегу Средиземного моря.
Отдельно стоит отметить живописные песчаные пляжи, протянувшиеся вдоль поселения. В купальный сезон они оснащаются шезлонгами, зонтиками и другими удобствами. Добраться до пляжей из любого дома можно за несколько минут.
Какая продается недвижимость в Виллахойсе
В Вильяхойсе регулярно выставляются на продажу квартиры и апартаменты. Особый спрос наблюдается на жилье в новостройках, которое отличается оригинальными планировками и большой жилплощадью. Купить апартаменты в жилых комплексах в Виллахойсе можно в среднем за 2000-3000 евро за квадрат. Квартиры в старом фонде стоят дешевле на 15-20%.
Вниманию покупателей также представлены частные дома и виллы, построенные в классическом средиземноморском стиле. Большая часть из них располагается на побережье, открывая живописный вид на море. Кв. метр этих объектов оценивается в 2000-4000 евро.
Лучшие места для приобретения жилья
Испанский город условно делится на центр и окраины. В центральной части достаточно многолюдно и тесно — покупать здесь жилье стоит только для сдачи в аренду.
Если кв. метры приобретаются для себя, лучше рассмотреть покупку жилой и коммерческой недвижимости в Вильяхойсе на окраинах у моря. В этом случае будут обеспечены прямой выход на пляж, красивый вид из окна и приватность.
Покупка жилья в Вильяхойсе — идеальный вариант, если стоит задача приобрести недорогую собственность у Средиземного моря. Осуществить поставленную цель поможет портал REALTING. Здесь можно изучить большое количество объектов, выставленных на продажу в этом испанском городе.