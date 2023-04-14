Квартира 2 спальни la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания 3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 1/4 Этаж

€ 540,000

Современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Всего за не…