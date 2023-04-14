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Продажа недвижимости в Вильяхойса, Испания

412 объектов найдено
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 135,000
Просторная квартира с подземным гаражом, расположенная в Орчете рядом с центром города, Орче…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 74 м²
€ 495,000
Двухуровневые апартаменты у моря в Вильяхойосе, Аликанте. & NBSP; Великолепные роскошные…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 62 м²
€ 310,000
100 м квартиры в море, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная урбанизация…
Квартира 1 спальняв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 39 м²
€ 240,000
Apartments 100m from the sea, Villajoyosa, Costa Blanca 42 homes in the best location, a pri…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 102 м²
€ 584,000
Пентхаусы в 100 метрах от моря, Вильяхойоса, Коста Бланка 42 дома в лучшем месте, частная ур…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 114 м² 10 Этаж
€ 185,000
Продаётся aпартамент в Вильяхойосе в районе Cala de finestrat, располагается на 10 этаже. Об…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 215,000
Представляем комфортную квартиру с двумя спальнями в зеленом районе.Жилье подходит как для п…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 101 м² 6/6 Этаж
€ 690,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Жилой комп…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 399,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 120 м²
€ 469,000
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 795,000
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 150 м²
€ 595,000
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Место волшебным образом расположено между горами…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 113 м² 3/4 Этаж
€ 898,000
Комфортабельный пентхаус в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса.Апартаменты…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 65 м² 1/4 Этаж
€ 495,000
Представляем современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 1/4 Этаж
€ 540,000
Современные апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Вильяхойоса. Всего за не…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
80 м²
€ 305,900
Здание находится всего в 15 минутах ходьбы от пляжа Поньенте, в десяти минутах от торговых …
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 81 м² 4 Этаж
€ 160,000
Современная и уютная квартира в Кала де Финестрат.В двухкомнатная квартира с площадью 76м2 …
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 98 м² 9 Этаж
€ 187,000
Продаётся aпартамент в Вильяхойосе в районе Cala Villajoyosa, располагается на 9 этаже. Обща…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат
€ 235,000
Отличная квартира в привилегированном районе порта Вильяхойоса всего в одной минуте от порта…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 144 м² 2 Этаж
€ 550,000
Великолепная квартира с видом на мореВы ищете оазис спокойствия у моря? Эта квартира - идеал…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат
€ 157,500
Квартира расположена недалеко от порта Вильяхойоса, центрального пляжа и пляжа Эстудианте. Д…
Квартира 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 110 м² 6 Этаж
€ 185,000
Трехкомнатная квартира расположена в привилегированном районе ВильяХойоса, всего в 5 минута…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 65 м²
€ 166,000
Квартира в районе Вильяхойоса Кала Вильяхойоса, недалеко от пляжа, семейного парка, различны…
Квартира 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 144 м²
€ 190,000
Четырехкомнатная квартира со встроенными шкафами, две отремонтированные ванные комнаты, одна…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 595,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Pueblo. Общая площадь 150.00 м2, участок 500 м…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 ванных комнат 192 м²
€ 795,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 192.00 м2, участ…
Вилла 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 335,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 84.00 м2, участо…
Вилла 3 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 107 м²
€ 395,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 107.00 м2, участ…
Вилла 4 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3 ванных комнат 120 м²
€ 449,000
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 120.00 м2, участ…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 50 м²
€ 66,000
Квартира с двумя спальнями, ванной комнатой, гостиной с кухней и небольшим патио, расположен…

Вильяхойса — небольшое, но очень ухоженное и уютное испанское поселение на побережье Средиземного моря. Включено в провинцию Аликанте. Туристам городок известен разноцветными домиками, гостеприимным населением и чистыми песчаными пляжами. Сами испанцы считают это место идеальным вариантом для тихого и безмятежного семейного отдыха.

Почему стоит приобрести недвижимость в Вильяхойсе

Преимущества проживания в этом испанском поселении очевидны:

  • продолжительный купальный сезон (с марта по ноябрь);
  • удобное расположение — при необходимости, можно за 30 минут добраться на транспорте до двух других популярных курортов — Бенидорма и Аликанте;
  • недорогой уровень жизни, если сравнивать с испанскими мегаполисами;
  • хорошая экология за счет расположения городка на берегу Средиземного моря.

Отдельно стоит отметить живописные песчаные пляжи, протянувшиеся вдоль поселения. В купальный сезон они оснащаются шезлонгами, зонтиками и другими удобствами. Добраться до пляжей из любого дома можно за несколько минут.

Какая продается недвижимость в Виллахойсе

В Вильяхойсе регулярно выставляются на продажу квартиры и апартаменты. Особый спрос наблюдается на жилье в новостройках, которое отличается оригинальными планировками и большой жилплощадью. Купить апартаменты в жилых комплексах в Виллахойсе можно в среднем за 2000-3000 евро за квадрат. Квартиры в старом фонде стоят дешевле на 15-20%.

Вниманию покупателей также представлены частные дома и виллы, построенные в классическом средиземноморском стиле. Большая часть из них располагается на побережье, открывая живописный вид на море. Кв. метр этих объектов оценивается в 2000-4000 евро.

Лучшие места для приобретения жилья

Испанский город условно делится на центр и окраины. В центральной части достаточно многолюдно и тесно — покупать здесь жилье стоит только для сдачи в аренду.

Если кв. метры приобретаются для себя, лучше рассмотреть покупку жилой и коммерческой недвижимости в Вильяхойсе на окраинах у моря. В этом случае будут обеспечены прямой выход на пляж, красивый вид из окна и приватность.

Покупка жилья в Вильяхойсе — идеальный вариант, если стоит задача приобрести недорогую собственность у Средиземного моря. Осуществить поставленную цель поможет портал REALTING. Здесь можно изучить большое количество объектов, выставленных на продажу в этом испанском городе.

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