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Таунхаусы в Алаканти, Испания

Аликанте
11
el Campello
6
Sant Joan d Alacant
3
Таунхаус В архив
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25 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Аликанте, Испания
Таунхаус 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 193 м²
€ 500,000
Новый жилой комплекс, состоящий из 4 и 5 спальных вилл типа таунхаус в Аликанте. Расположен …
Таунхаус 5 спален в Аликанте, Испания
Таунхаус 5 спален
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 230 м²
€ 630,000
Новый жилой комплекс, состоящий из 4 и 5 спальных вилл типа таунхаус в Аликанте. Расположен …
Таунхаус 4 спальни в Аликанте, Испания
Таунхаус 4 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 214 м²
€ 530,000
Новый жилой комплекс, состоящий из 4 и 5 спальных вилл типа таунхаус в Аликанте. Расположен …
Таунхаус 5 спален в Аликанте, Испания
Таунхаус 5 спален
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 156 м²
€ 449,000
Расположен в привилегированном и тихом районе. 5 двухместных спален 3 полные ванные ком…
Таунхаус 3 спальни в Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 268,000
Фантастический дуплекс расположен на пляже Сан-Хуана, в гольф-зоне, в очень эксклюзивной урб…
Таунхаус 3 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 3 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 230,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
Таунхаус 2 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 186,000
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
Таунхаус 2 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м² Количество этажей 1
€ 208,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 2 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м² Количество этажей 2
€ 190,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 2 спальни в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 197,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 4 спальни в el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат 450 м²
€ 1,800,000
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
Таунхаус 4 спальни в el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат 450 м²
€ 1,800,000
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
Таунхаус 4 спальни в el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат 450 м²
€ 1,800,000
Строительство 10 двухквартирных домов на берегу моря в Мухависта~ ~ Его эксклюзивное располо…
Таунхаус 4 спальни в el Campello, Испания
Таунхаус 4 спальни
el Campello, Испания
4 ванных комнат 450 м²
€ 2,250,000
Строительство 10 таунхаусов на берегу моря в Мучависте Его эксклюзивное расположение на перв…
Таунхаус 3 спальни в el Campello, Испания
Таунхаус 3 спальни
el Campello, Испания
2 ванных комнат 110 м²
€ 239,000
Тихий, спокойный район города Кампейо, Вента Лануса. Угловой таунхаус с зеленым ухоженным уч…
Таунхаус 3 спальни в el Campello, Испания
Таунхаус 3 спальни
el Campello, Испания
3 ванных комнат 180 м² Количество этажей 3
€ 374,995
Новый жилой комплекс раскинулся в тихой и красивой бухте, всего в 120 метрах от пляжа Кампел…
Таунхаус 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Таунхаус 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат 197 м² Количество этажей 2
€ 395,000
Представляем вам новый таунхаус в Кампельо.На площади собственности расположены просторная г…
Таунхаус 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Таунхаус 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
3 ванных комнат 325 м² 1 Этаж
€ 1,100,000
Позвольте удивить вас нашим предложением! Уютные внутренние интерьеры занимает просторная и …
Таунхаус 4 спальни в Аликанте, Испания
Таунхаус 4 спальни
Аликанте, Испания
5 ванных комнат 420 м² Количество этажей 3
€ 1,290,000
Предлагаем великолепный угловой таунхаус на первой линии моря в Сан Хуан де Аликанте. Собств…
Таунхаус 3 спальни в Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 335 м²
€ 1,150,000
Первая линия! Эксклюзивный жилой район Аликанте.Красивый таунхаус расположен в чудесной част…
Таунхаус 3 спальни в Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 380,000
Уникальное предложение❗ Бунгало рядом с полем для гольфа Кампо де Гольф!Бунгало в идеальном …
Таунхаус 3 спальни в Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 220 м²
€ 325,500
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Таунхаус 4 спальни в Аликанте, Испания
Таунхаус 4 спальни
Аликанте, Испания
6 ванных комнат 360 м² Количество этажей 3
€ 750,000
Жемчужина района Кабо де Лас Уэртас! Очаровательная урбанизация с бассейном для детей и взро…
Таунхаус 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Таунхаус 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
4 ванных комнат 340 м² Количество этажей 3
€ 180,000
Предлагаем прекрасный просторный таунхаус, расположенный в тихом жилом районе, всего в 1,2 к…
Таунхаус 5 спален в Аликанте, Испания
Таунхаус 5 спален
Аликанте, Испания
3 ванных комнат 270 м²
€ 560,000
Частный жилой двухквартирный дом в отличном районе Кабо де Лас Уэртас.Расположено жилье на п…

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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