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Дома в Campo de Cartagena, Испания

виллы
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58 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Новая вилла с 3 спальнями Торре дель Раме - строительство вилл, расположенных в Лос Алькаса…
€375,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Новая вилла с 3 спальнями Торре дель Раме - строительство вилл, расположенных в Лос Алькаса…
€375,000
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в Сан-Хавьер, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
€469,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Сан-Хавьер, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Виллы с 3 спальнями Прекрасная урбанизация , состоящая из вилл в закрытом комплексе Roda Gol…
€445,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Новый таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни, площадь 85 м2 - DS1116614 3 спальни, 3 в…
€218,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Современный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар - DS1116613 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
€218,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с бытовой техникой, с общественным бассейном в Сан-Хавьер, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с бытовой техникой, с общественным бассейном
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Современный Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания - WD117730 2 спальни, 2 ванные комнаты…
€171,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни - DS1116272 3 спальни, 3 ванные комна…
€218,000
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря в Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошный Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119776 2 спальни, 2 ванные комнаты. …
€231,695
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря в Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Люксовый класс Duplex в La Manga, Коста Калида, Испания - GRI119775 2 спальни, 2 ванные комн…
€248,195
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, у моря в Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Люкс класса Duplex в Ла Манга, площадь 100 м2 - GRI119774 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
€280,450
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря в Сан-Хавьер, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с видом на море, у моря
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современный Duplex в Ла Манга, Коста Калида - GRI119773 2 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
€220,616
Вилла 3 спальни с парковкой, с гаражом, с холодильником в Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с гаражом, с холодильником
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Роскошный дом класса в Лос-Алькасарес - спальни DS119736 3, ванные комнаты 3. Площадь ковров…
€679,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида, Испания - DS119732 3 спальни, 3 в…
€218,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар - DS119733 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая…
€218,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Роскошный таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар - DS119730 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь …
€218,000
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус 3 спальни с бытовой техникой, с личным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Новый таунхаус в Сан-Педро-дель-Пинатар, 3 спальни, 85 м2 - DS119729 3 спальни, 3 ванные ком…
€234,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с садом в Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с садом
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новый дом в Вильямартине, Коста Бланка, Испания - IV119135 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площ…
€294,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с гаражом, с холодильником в Лос Алькасарес, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с гаражом, с холодильником
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 173 м²
Красивая вилла в Лос-Алькасарес, 4 спальни, 173 м2 - DS118088 4 спальни, 4 ванные комнаты. К…
€635,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом в Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с гаражом
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Комфортабельная вилла в Лос-Алькасарес, спальни 3, 94 м2 - спальни SGN117115 3, ванные комна…
€232,900
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком в Сан-Хавьер, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком
Сан-Хавьер, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Новая вилла у моря в Сантьяго-де-ла-Рибера - MG116216 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая …
€299,500
Вилла 7 спален с парковкой, с видом на море, с сауной в San Pedro del Pinatar, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с видом на море, с сауной
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 540 м²
Комфортабельная вилла в Pilar de la Horadada, до пляжа 150 м - NP116061 7 спален, 3 ванные к…
€2,80 млн
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Современный Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар - VP115003 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь…
€149,000
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 61 m2.Terrace: 10 m2.New Build.There is communal pool, air-con…
€165,000
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Современный Новый Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, Коста-Калида - VP115000 2 спальни, 2 ван…
€155,000
Бунгало 2 спальни с мебелью, с общественным бассейном, с central water-supply system в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с мебелью, с общественным бассейном, с central water-supply system
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Современное новое бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, 2 спальни, площадь 59 м2 - VP114998 2 сп…
€159,000
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, 2 спальни - VP114996 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь …
€155,000
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало 2 спальни с общественным бассейном, с central water-supply system, с central electricity supply
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Современное бунгало в Сан-Педро-дель-Пинатар, 2 спальни - VP114992 2 спальни, 2 ванные комна…
€165,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с парком в Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с парком
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Современный дом в Лос-Алькасарес, Коста-Калида, Испания - NGI114575 3 спальни, 2 ванные комн…
€275,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с central water-supply system в Лос Алькасарес, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с central water-supply system
Лос Алькасарес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новая вилла с частным бассейном в Лос-Алькасарес - NGI114568 3 спальни, 2 ванные комнаты. Пл…
€285,000

Параметры недвижимости в Campo de Cartagena, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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