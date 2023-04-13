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Виллы в Бенидорме, Испании
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119 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
€ 420,000
Дом расположен в старом городе Банидорм и распределен на 4 этажа. Бас имеет просторную гости…
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
123 м²
€ 420,000
Продаётся дом в Бенидорме в районе Casco Antiguo. Общая площадь 123.00 м2, дом 1910 года пос…
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
240 м²
€ 399,999
It consists of 3 floors, being on the main access floor a welcoming hall terrace, the entran…
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
€ 267,750
Дом с удачным расположением, недалеко от центра Бенидорма, пляжа Поньенте, парка для всей се…
Вилла 7 спален
Бенидорм, Испания
4 ванных комнат
€ 630,000
Отдельная вилла в Бенидорме с хорошим расположением и рядом со всеми услугами, парком для вс…
Вилла
Бенидорм, Испания
€ 3,250,000
Великолепная вилла с видом на море в Бенидорме, Коста Бланка Дом расположен в привилегирован…
Вилла 7 спален
Бенидорм, Испания
4 ванных комнат
304 м²
€ 630,000
Продаётся дом в Бенидорме в районе Centro. Общая площадь 304.00 м2, дом 2004 года постройки,…
Вилла 7 спален
Бенидорм, Испания
4 ванных комнат
642 м²
€ 1,750,000
Виллы на продажу в Бенидорме, Коста Бланка Великолепный дом с большим участком, расположенны…
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
5 ванных комнат
500 м²
€ 999,000
Фантастическая вилла в лучшем жилом районе Бенидорма. Он расположен на ровном, тихом, частно…
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
5 ванных комнат
366 м²
€ 950,000
Предлагается на продажу замечательная вилла в районе Леванте Бенидорма.Трехуровневая недвижи…
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
260 м²
€ 870,000
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ В БЕНИДОРМЕ~ ~ Новый жилой комплекс из роскошных вилл, расположенный в…
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
260 м²
€ 870,000
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ В БЕНИДОРМЕ~ ~ Новый жилой комплекс из роскошных вилл, расположенный в…
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
260 м²
€ 870,000
НОВЫЕ РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ В БЕНИДОРМЕ~ ~ Новый жилой комплекс из роскошных вилл, расположенный в…
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
280 м²
€ 475,000
Великолепная независимая вилла с большим участком 670 м2 с красивым садом и частным бассейно…
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
125 м²
€ 512,000
Продается вилла в Полоп де ла Марина, Аликанте, Коста Бланка. УЧАСТОК: 400м2 ДОМ: 100м2 пост…
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
4 ванных комнат
331 м²
€ 870,000
Продаётся дом в Бенидорме в районе Poniente. Общая площадь 331.00 м2, участок 513 м2, дом 20…
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
4 ванных комнат
331 м²
€ 925,000
Продаётся дом в Бенидорме в районе Poniente. Общая площадь 331.00 м2, участок 533 м2, дом 20…
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
180 м²
€ 350,000
Урбанизация огорожена по периметру, для вашего спокойствия и безопасности. С дорогами и общи…
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
6 ванных комнат
€ 1,250,000
Роскошная вилла, расположенная в очень престижном районе, Ринкон-де-Лойкс, где есть приватны…
Вилла 6 спален
Бенидорм, Испания
7 ванных комнат
700 м²
€ 3,250,000
ОписаниеЭКСКЛЮЗИВНАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В БЕНИДОРМЕ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ. Цена: 3 250 000 €Вилла с 6 …
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
203 м²
1 Этаж
€ 745,000
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ФИНЕСТРАТЕ Новый комплекс из 9 вилл в Финестрате, в Сьерра-Кортина - одной из…
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
4 ванных комнат
245 м²
€ 650,000
Новый проект 11 вилл класса люкс в стиле Хай Тек с панорамным видом на море и горы в Бенидор…
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
€ 510,000
Дом в Бенидорм ID D12387
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
126 м²
€ 265,000
Продается красивый дом в Бенидорме. Он имеет 3 спальни, 3 ванные комнаты, гостиную, кухню и …
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
290 м²
Количество этажей 2
€ 659,000
All our villas have their main facade facing south and have huge windows that allow natural …
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
134 м²
€ 349,000
Роскошные виллы с 3 спальнями и видом на море от Benidorm. 3 спальни и 3 ванные комнаты роск…
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 ванных комнат
302 м²
€ 580,000
Роскошные отдельно стоящие виллы с видом на море в Бенидорме
Вилла 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат
146 м²
€ 635,000
Роскошные виллы в Бенидорме с прекрасным видом на море. Роскошные виллы с захватывающим видо…
Вилла 4 спальни
Бенидорм, Испания
5 ванных комнат
445 м²
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Настоящая мечта для людей, которые ценят высокий уровень строительства и тепло домашнего оча…
Вилла 5 спален
Бенидорм, Испания
4 ванных комнат
240 м²
€ 525,000
ОБЛАСТЬ Тихая вилла в жилом районе, расположенном в Ла-Нусии, в 7 км от пляжей Бен…
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