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Купить пентхаус в Андалусии, Испания

Estepona
34
Марбелья
23
Puerto Real
4
Фуэнхирола
4
Дос-Эрманас
2
Torremolinos
1
Пентхаус В архив
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99 объектов найдено
Пентхаус 4 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат 103 м²
€ 750,000
Продается полностью отремонтированный пентхаус класса люкс со скандинавским дизайном интерье…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 151 м²
€ 739,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, комплексе на первой линии пляжа в Эсте…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 151 м²
€ 719,000
Продается двухуровневый пентхаус в Bahia de Estepona, пляжном комплексе на первой линии в Эс…
Пентхаус 2 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 495,000
Продается этот хороший пентхаус в закрытом жилом комплексе современной архитектуры, построен…
Пентхаус 3 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 3,250,000
ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ. В Марбелье, на склонах Ла Конча и Парке Нагуэле…
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 290 м²
€ 1,319,000
На продажу это новостройка роскошных современных квартир, в тихом жилом районе, возвышенном …
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Estepona, Испания
3 ванных комнат 133 м²
€ 899,000
Солнечная, светлая квартира с очень расслабляющим панорамным видом. Распределены по двум уро…
Пентхаус 1 спальняв Estepona, Испания
Пентхаус 1 спальня
Estepona, Испания
1 ванных комнат
€ 127,000
Двухкомнатная двухуровневая квартира с парковкой и бассейном. Недвижимость на продажу у вост…
Пентхаус 3 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 790,000
A luxury duplex penthouse located in Puerto Banus Marbella in the prestigious gated communit…
Пентхаус 4 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
4 ванных комнат 416 м²
€ 1,475,000
Продается отличный двухуровневый пентхаус, недавно отремонтированный, с захватывающим видом …
Пентхаус 3 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
€ 1,875,000
ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС С ВИДОМ НА МОРЕДвухуровневые пентхаусы представляют собой вершину роскошной…
Пентхаус 3 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 347 м²
€ 1,010,000
Prices from 465.000 € Modern apartments, in tropical gardens around 13,000 m2, have a swim…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м²
€ 580,000
Sunset Plazaamar Estepona, a modern and exclusive building with only 12 apartments with 1, 2…
Пентхаус 3 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 205 м²
€ 1,795,000
Apartments and penthouses From 995,000 euros to 1 795,000 euros Construction work will be c…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м²
€ 610,000
FIRST LINE OF A FIVE COMPLEX - PENTHAUS WITH PRIVATE POOL An exclusive penthouse, built and …
Пентхаус 3 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни
Марбелья, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 790,000
Unique OPPORTUNITY!!! KILL THAT THIS BEST DOUBLE PENTHAUS WITH 3 SPALKS IN ALL NEWS ANDALS !…
Пентхаус 2 спальнив Torremolinos, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torremolinos, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м²
€ 482,000
Two penthouses for 469,500 euros and 538,500 euros are available! In a privileged location,…
Пентхаус 2 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 201 м²
€ 470,000
Cortijo del Golf is located in the famous and prestigious El Campanario area, in the municip…
Пентхаус 3 спальнив Benahavis, Испания
Пентхаус 3 спальни
Benahavis, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 193 м²
€ 720,000
Penthouses with sea and golf views. PRICES FROM 720,000 € This is a unique residential com…
Пентхаус 3 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 3 спальни
Estepona, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м²
€ 322,500
2 и 3 спальни Большие террасы Полностью оборудованная кухня Кондиционер Пляж…
Пентхаус 2 спальнив Benahavis, Испания
Пентхаус 2 спальни
Benahavis, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 216 м²
€ 447,400
The residential complex is special due to its excellent location and high quality of buildin…
Пентхаус 3 спальнив Mijas, Испания
Пентхаус 3 спальни
Mijas, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 123 м²
€ 347,000
Закрытый комплекс Услуги консьержа Бассейн и солярий Бассейн с подогревом СП…
Пентхаус 4 спальнив Марбелья, Испания
Пентхаус 4 спальни
Марбелья, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 214 м²
€ 1,327,000
An impressive planned community of spacious apartments, penthouses and townhouses located in…
Пентхаус 3 спальнив Mijas, Испания
Пентхаус 3 спальни
Mijas, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 544 м²
€ 1,290,000
New vibrant urbanization on the La Cala horizon from 339,000 euros to 1 290,000 euros! This …
Пентхаус 3 спальнив Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 3 спальни
Фуэнхирола, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 135 м²
€ 709,000
Apartments with 2, 3 and 4 bedrooms and penthouses. Residential sea views with fantastic te…
Пентхаус 3 спальнив Ojen, Испания
Пентхаус 3 спальни
Ojen, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м²
€ 587,000
Apartments in Cala de Golf from 335,000 € to 595,000 €! A new luxury complex of 54 apartmen…
Пентхаус 2 спальнив Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м²
€ 685,000
Пентхаус 4 спальнив Фуэнхирола, Испания
Пентхаус 4 спальни
Фуэнхирола, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 157 м²
€ 1,289,000
¡From 599,000 euros to 1,479,000 euros! More than urbanization: a luxurious complex in the …
Пентхаус 2 спальнив Estepona, Испания
Пентхаус 2 спальни
Estepona, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 311,000
PRICES OF THE SPECIAL PROPOSAL are REDUCED !!! APARTMENTS AND TAUNHAUSES FROM 220,000 € TO …
Пентхаус 3 спальнив Mijas, Испания
Пентхаус 3 спальни
Mijas, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 137 м²
€ 1,199,000
Exclusive apartment series from € 369,000 to € 1,199,000! An exclusive collection of apartm…

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

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