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Купить недвижимость с бассейном в России

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103 объекта найдено
Дом 20 комнатв Senkino-Sekerino, Россия
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат 1 027 м² Количество этажей 3
€ 391,143
Код объекта в БД Агентства: 526-404, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дом 10 комнатв поселение Филимонковское, Россия
Дом 10 комнат
поселение Филимонковское, Россия
10 Количество комнат 880 м² Количество этажей 4
€ 2,381,748
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
Дом 20 комнатв Senkino-Sekerino, Россия
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат 1 090 м² Количество этажей 3
€ 558,776
Код объекта в БД Агентства: 526-403, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дуплекс 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 1 Этаж
€ 166,920
Представляем Вашему вниманию проект жилого комплекса прямо в центре города. Комплекс располо…
Квартира 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 1 Этаж
€ 165,000
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 90м2 …
Квартира 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 3 Этаж
€ 242,000
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 78м2 …
Квартира 2 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 4 Этаж
€ 176,000
Выставлена на продажу квартира планировки 1+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 48м2 …
Квартира 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 5 Этаж
€ 176,000
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 115м2…
Квартира 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 7 Этаж
€ 264,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на седьмом этаже жилого комплекса. Квар…
Квартира 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 1 Этаж
€ 315,000
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 4-х этажного блока с…
Квартира 2 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 4 Этаж
€ 275,000
Выставлена на продажу квартира планировки 1+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 50м2 …
Квартира 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 2 Этаж
€ 352,000
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 74м2 …
Квартира 2 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 3 Этаж
€ 253,000
Представляем вам квартиру планировки 1+1 в центре Алании. Квартира расположена на третьем эт…
Квартира 2 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 5 Этаж
€ 171,000
Квартира планировки 1+1, общей площадью 60м2 расположенна в центре туристического города Ала…
Квартира 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1 Этаж
€ 289,000
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 5-ти этажного блока …
Дуплекс 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1 Этаж
€ 289,000
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 5-ти этажного блока …
Дуплекс 4 комнатыв Владикавказ, Россия
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² 4 Этаж
€ 291,500
На продажу выставлена квартира-дуплекс, расположенная на четвертом-пятом этажах пятиэтажного…
Квартира 2 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 176,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на четвертом этаже жилого комплекса. Кв…
Квартира 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 5 Этаж
€ 286,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на пятом этаже жилого комплекса. Кварти…
Квартира 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 1 Этаж
€ 153,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже четырехэтажного жилого …
Квартира 2 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1 Этаж
€ 145,000
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 5-ти этажного блока …
Квартира 2 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 4 Этаж
€ 275,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на четвертом этаже жилого комплекса. Кв…
Дом 13 комнатв поселение Первомайское, Россия
Дом 13 комнат
поселение Первомайское, Россия
13 Количество комнат 939 м² Количество этажей 2
€ 1,341,062
Код объекта в БД Агентства: 560-327, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Изумрудная долина к/п (…
Дом 9 комнатв Laptevo, Россия
Дом 9 комнат
Laptevo, Россия
9 Количество комнат 650 м²
€ 1,061,674
Код объекта в БД Агентства: 371-816, Калужское шоссе, 10 км от МКАД, Милорадово. …
Квартира 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 3 Этаж
€ 154,000
Квартира планировки 2+1, общей площадью 90м2 расположенная в центре туристического города Ал…
Дуплекс 5 комнатв Владикавказ, Россия
Дуплекс 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 235 м² 6 Этаж
€ 385,000
Представляем вашему вниманию квартиру-дуплекс, расположенную на шестом этаже шестиэтажного ж…
Квартира 2 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3 Этаж
€ 209,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на третьем этаже жилого комплекса. Квар…
Квартира 2 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3 Этаж
€ 159,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на третьем этаже трехэтажного жилого ко…
Квартира 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 1 Этаж
€ 335,000
В самом центре Аланьи выставлена на продажу квартира планировки 2+1. Общая площадь квартиры …
Квартира 3 комнатыв Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1 Этаж
€ 179,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…

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