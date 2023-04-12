Купить недвижимость в Москве, Россия

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Россия
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поселение Сосенское
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Коммунарка
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9 793 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
12/17 Этаж
€ 162,298
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 47,6 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
12/17 Этаж
€ 155,324
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 43,9 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
5/16 Этаж
€ 115,759
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 38,0 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат
39 м²
25/25 Этаж
€ 145,282
Номер лота: 4149981, Татьяна Дмитриевна. Свободная продажа. Продам однокомнатную квартиру . …
Квартира 1 комната
поселение Воскресенское, Россия
1 Количество комнат
23 м²
6/15 Этаж
€ 79,905
ПРОПИСКА МОСКВА Жилой комплекс это проект комфорт+ класса в новой Москве, где есть все для …
Квартира 1 комната
поселение Воскресенское, Россия
1 Количество комнат
18 м²
2/17 Этаж
€ 56,871
ПРОПИСКА МОСКВА Жилой комплекс это проект комфорт+ класса в новой Москве, где есть все для …
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат
1 027 м²
Количество этажей 3
€ 391,143
Код объекта в БД Агентства: 526-404, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дом 6 комнат
Пушкино, Россия
6 Количество комнат
224 м²
Количество этажей 3
€ 301,739
Код объекта в БД Агентства: 535-825, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
Дом 10 комнат
поселение Филимонковское, Россия
10 Количество комнат
880 м²
Количество этажей 4
€ 2,381,748
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат
1 090 м²
Количество этажей 3
€ 558,776
Код объекта в БД Агентства: 526-403, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
59 м²
9/32 Этаж
€ 182,161
Вашему вниманию предлагается рассмотреть очень крутой вариант квартиры в ЖК «Домашний». Проч…
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
63 м²
9/12 Этаж
€ 153,105
Продается 3-комнатная квартира на 9 этаже 12-этажного дома. Квартира находится в пешей досту…
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
50 м²
29/30 Этаж
€ 184,396
Вашему вниманию предлагается рассмотреть очень крутой вариант квартиры в ЖК «Баланс». Прочти…
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
10/16 Этаж
€ 101,689
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса …
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
21 м²
7/18 Этаж
€ 97,799
Продаётся квартира-студия, площадью 21,2 кв. м на 7-м этаже дома бизнес-класса в …
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
58 м²
2/4 Этаж
€ 307,327
Номер лота: 4144015, Предлагается двухкомнатная квартира в историческом центре города. В тих…
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
62 м²
11/16 Этаж
€ 370,692
Апартаменты в клубном доме Story с панорамным видом на Храм Христа Спасителя и Сити Клубный…
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
83 м²
6/11 Этаж
€ 301,739
Продается квартира в сталинском доме. Рядом детские сады, школы, тц. Оперативный показ. Услу…
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
62 м²
7/8 Этаж
€ 257,037
Продам 2-х комнатную квартиру в кирпичном сталинском доме. 1 минута пешком от метро Профсоюз…
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
46 м²
3/12 Этаж
€ 177,132
СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА НА ПРЯМУЮ от СОБСТВЕННИКА!!! РАССМАТРИВАЕТСЯ ОБМЕН НА МЕНЬШУЮ КВАДРАТУРУ…
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
16/39 Этаж
€ 293,916
Жилой комплекс - проект бизнес-класса, в котором есть все для комфортной жизни, Общественные…
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
77 м²
6/23 Этаж
€ 250,332
Продается 3-х комнатная квартира (евро трешка) 77 м2 на 6 этаже 23 -х этажного дома, в доме …
Дом 5 комнат
Красные Горки, Россия
5 Количество комнат
204 м²
Количество этажей 2
€ 290,563
Код объекта в БД Агентства: 236-211, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Красные горки (Власово).…
Квартира 4 комнаты
Москва, Россия
4 Количество комнат
130 м²
4/6 Этаж
€ 391,143
Апартаменты в центре Москвы с ремонтом. Петровский бульвар. Собственная парковка на территор…
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
41 м²
13/22 Этаж
€ 121,813
РИЭЛТОРАМ НЕ БЕСПОКОИТЬ! Ключи получены. продаётся просторная евродвушка, в квартире сдела…
Квартира 3 комнаты
Коммунарка, Россия
3 Количество комнат
74 м²
12/17 Этаж
€ 189,872
Продается просторная трехкомнатная квартира. Общая площадь 74,3 кв. м, жилая 43,2 кв. м, кух…
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
66 м²
9/18 Этаж
€ 223,510
Продаются 2 Комн апартаменты без отделки в ЖК бизнес-класса Царская Площадь корпус Екатерини…
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
73 м²
12/15 Этаж
€ 202,277
Арт. 40359181 Отличная просторная двухкомнатная квартира! О квартире: - Просторная кухня…
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
61 м²
14/16 Этаж
€ 184,396
Уютная 2-х комнатная квартира (евро трёшка) в ЖК Скандинавия. Общая площадь 61,1 кв.м. Рас…
Дом 5 комнат
поселение Сосенское, Россия
5 Количество комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 340,853
Код объекта в БД Агентства: 728-701, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Филатовские Резиденции К…
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