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Купить недвижимость в Москве, Россия

поселение Сосенское
6833
Коммунарка
2010
Москва
1413
район Коньково
157
поселение Вороновское
93
поселение Первомайское
41
район Некрасовка
18
поселение Краснопахорское
17
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9 793 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 12/17 Этаж
€ 162,298
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 47,6 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 2 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 12/17 Этаж
€ 155,324
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 43,9 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 1 комнатав Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 5/16 Этаж
€ 115,759
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 38,0 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комнатав Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 39 м² 25/25 Этаж
€ 145,282
Номер лота: 4149981, Татьяна Дмитриевна. Свободная продажа. Продам однокомнатную квартиру . …
Квартира 1 комнатав поселение Воскресенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Воскресенское, Россия
1 Количество комнат 23 м² 6/15 Этаж
€ 79,905
ПРОПИСКА МОСКВА Жилой комплекс это проект комфорт+ класса в новой Москве, где есть все для …
Квартира 1 комнатав поселение Воскресенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Воскресенское, Россия
1 Количество комнат 18 м² 2/17 Этаж
€ 56,871
ПРОПИСКА МОСКВА Жилой комплекс это проект комфорт+ класса в новой Москве, где есть все для …
Дом 20 комнатв Senkino-Sekerino, Россия
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат 1 027 м² Количество этажей 3
€ 391,143
Код объекта в БД Агентства: 526-404, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Дом 6 комнатв Пушкино, Россия
Дом 6 комнат
Пушкино, Россия
6 Количество комнат 224 м² Количество этажей 3
€ 301,739
Код объекта в БД Агентства: 535-825, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
Дом 10 комнатв поселение Филимонковское, Россия
Дом 10 комнат
поселение Филимонковское, Россия
10 Количество комнат 880 м² Количество этажей 4
€ 2,381,748
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
Дом 20 комнатв Senkino-Sekerino, Россия
Дом 20 комнат
Senkino-Sekerino, Россия
20 Количество комнат 1 090 м² Количество этажей 3
€ 558,776
Код объекта в БД Агентства: 526-403, Калужское шоссе, 29 км от МКАД, Прованс к/п (Сенькино-С…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 59 м² 9/32 Этаж
€ 182,161
Вашему вниманию предлагается рассмотреть очень крутой вариант квартиры в ЖК «Домашний». Проч…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 63 м² 9/12 Этаж
€ 153,105
Продается 3-комнатная квартира на 9 этаже 12-этажного дома. Квартира находится в пешей досту…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 50 м² 29/30 Этаж
€ 184,396
Вашему вниманию предлагается рассмотреть очень крутой вариант квартиры в ЖК «Баланс». Прочти…
Квартира 1 комнатав поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 21 м² 10/16 Этаж
€ 101,689
Продаётся квартира-студия, площадью 21,3 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-класса …
Квартира 1 комнатав поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 21 м² 7/18 Этаж
€ 97,799
Продаётся квартира-студия, площадью 21,2 кв. м на 7-м этаже дома бизнес-класса в …
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 58 м² 2/4 Этаж
€ 307,327
Номер лота: 4144015, Предлагается двухкомнатная квартира в историческом центре города. В тих…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 62 м² 11/16 Этаж
€ 370,692
Апартаменты в клубном доме Story с панорамным видом на Храм Христа Спасителя и Сити Клубный…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 83 м² 6/11 Этаж
€ 301,739
Продается квартира в сталинском доме. Рядом детские сады, школы, тц. Оперативный показ. Услу…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 62 м² 7/8 Этаж
€ 257,037
Продам 2-х комнатную квартиру в кирпичном сталинском доме. 1 минута пешком от метро Профсоюз…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 46 м² 3/12 Этаж
€ 177,132
СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА НА ПРЯМУЮ от СОБСТВЕННИКА!!! РАССМАТРИВАЕТСЯ ОБМЕН НА МЕНЬШУЮ КВАДРАТУРУ…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м² 16/39 Этаж
€ 293,916
Жилой комплекс - проект бизнес-класса, в котором есть все для комфортной жизни, Общественные…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 77 м² 6/23 Этаж
€ 250,332
Продается 3-х комнатная квартира (евро трешка) 77 м2 на 6 этаже 23 -х этажного дома, в доме …
Дом 5 комнатв Красные Горки, Россия
Дом 5 комнат
Красные Горки, Россия
5 Количество комнат 204 м² Количество этажей 2
€ 290,563
Код объекта в БД Агентства: 236-211, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Красные горки (Власово).…
Квартира 4 комнатыв Москва, Россия
Квартира 4 комнаты
Москва, Россия
4 Количество комнат 130 м² 4/6 Этаж
€ 391,143
Апартаменты в центре Москвы с ремонтом. Петровский бульвар. Собственная парковка на территор…
Квартира 1 комнатав поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат 41 м² 13/22 Этаж
€ 121,813
РИЭЛТОРАМ НЕ БЕСПОКОИТЬ! Ключи получены. продаётся просторная евродвушка, в квартире сдела…
Квартира 3 комнатыв Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
Коммунарка, Россия
3 Количество комнат 74 м² 12/17 Этаж
€ 189,872
Продается просторная трехкомнатная квартира. Общая площадь 74,3 кв. м, жилая 43,2 кв. м, кух…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 66 м² 9/18 Этаж
€ 223,510
Продаются 2 Комн апартаменты без отделки в ЖК бизнес-класса Царская Площадь корпус Екатерини…
Квартира 2 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат 73 м² 12/15 Этаж
€ 202,277
Арт. 40359181 Отличная просторная двухкомнатная квартира! О квартире: - Просторная кухня…
Квартира 2 комнатыв Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 61 м² 14/16 Этаж
€ 184,396
Уютная 2-х комнатная квартира (евро трёшка) в ЖК Скандинавия. Общая площадь 61,1 кв.м. Рас…
Дом 5 комнатв поселение Сосенское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Сосенское, Россия
5 Количество комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 340,853
Код объекта в БД Агентства: 728-701, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Филатовские Резиденции К…

Параметры недвижимости в Москве, Россия

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