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Жильё в поселение Воскресенское, Россия

9 объектов найдено
Квартира 1 комната в поселение Воскресенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Воскресенское, Россия
1 Количество комнат 23 м² 6/15 Этаж
€ 79,110
ПРОПИСКА МОСКВА Жилой комплекс это проект комфорт+ класса в новой Москве, где есть все для …
Квартира 1 комната в поселение Воскресенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Воскресенское, Россия
1 Количество комнат 18 м² 2/17 Этаж
€ 56,305
ПРОПИСКА МОСКВА Жилой комплекс это проект комфорт+ класса в новой Москве, где есть все для …
Квартира 1 комната в поселение Воскресенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Воскресенское, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 94,600
РИЭЛТОРОВ ПРОСЬБА ЗВОНИТЬ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ РЕАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!!! Квартира-студия, 27м2,…
Квартира 2 комнаты в поселение Воскресенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Воскресенское, Россия
2 Количество комнат 52 м² 11/15 Этаж
€ 154,900
Продаётся 2-х комнатная квартира с отличным ремонтом и удобной планировкой. Остаётся вся меб…
Дом 9 комнат в Laptevo, Россия
Дом 9 комнат
Laptevo, Россия
9 Количество комнат 650 м²
€ 1,051,106
Код объекта в БД Агентства: 371-816, Калужское шоссе, 10 км от МКАД, Милорадово. …
Дом 7 комнат в Подсобного Хозяйства «Воскресенское», Россия
Дом 7 комнат
Подсобного Хозяйства «Воскресенское», Россия
7 Количество комнат 650 м² Количество этажей 3
€ 553,214
Код объекта в БД Агентства: 166-941, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Президент к/п. …
Дом в Подсобного Хозяйства «Воскресенское», Россия
Дом
Подсобного Хозяйства «Воскресенское», Россия
326 м²
€ 829,821
Код объекта в БД Агентства: 166-236, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Президент к/п. …
Дом 19 комнат в Laptevo, Россия
Дом 19 комнат
Laptevo, Россия
19 Количество комнат 867 м² Количество этажей 3
€ 885,142
Код объекта в БД Агентства: 148-908, Калужское шоссе, 10 км от МКАД, Богородское КП (Городищ…
Дом 6 комнат в поселение Воскресенское, Россия
Дом 6 комнат
поселение Воскресенское, Россия
6 Количество комнат 325 м² Количество этажей 2
€ 719,178
Код объекта в БД Агентства: 166-209, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Президент к/п. …

Параметры недвижимости в поселение Воскресенское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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