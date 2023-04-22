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Жильё в Зеленоградск, Россия

20 объектов найдено
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 2/2 Этаж
€ 58,641
Продам 1-ком.квартиру в историческом центре Зеленоградска. Площадь: 30 кв.м. Квартира в неме…
Квартира 3 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
3 Количество комнат 4/7 Этаж
€ 158,219
Продам красивую, комфортабельную трехкомнатную квартиру Жемчужное сияние на берегу Балтийско…
Дом 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Дом 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 237,882
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Таунхаус 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 271,075
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Таунхаус 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 147,155
Таунхаус "Морской Бриз". Всего в 200 метрах от моря, в г Зеленоградске, ул. Гагари…
Таунхаус 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 237,882
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Квартира 2 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 2 комнаты
Зеленоградск, Россия
2 Количество комнат 4/4 Этаж
€ 160,432
Апартаменты в Зеленоградске , Ул. Гагарина "У самого синего моря!" Набережная и пе…
Дом 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 127,239
Представляем к продаже дом Сказочный Кранц на берегу Балтийского моря. Участок 8 соток. Для …
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 3/9 Этаж
€ 74,131
Продам однокомнатную квартиру на третьем этаже девятиэтажного кирпичного дома 2014 года пост…
Дом 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 112,856
Продается жилой, двухэтажный дом 185 метров, в п.Клинцовка, Зеленоградского района, 15 мин. …
Квартира 2 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 2 комнаты
Зеленоградск, Россия
2 Количество комнат 2/3 Этаж
€ 78,556
НОВЫЙ ЖК НА БЕРЕГУ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ! Предлагается к продаже 2 комнатная квартира на 2 этаже …
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 2/4 Этаж
€ 117,281
В самом центре Зеленоградска продаётся просторная уютная 1 комнатная квартира в 5 минутах пр…
Дом 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 215,753
Продам Дом 177,1 кв.метра, п. Малиновка - черта города Зеленоградска. К дому примыкает терра…
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 4/5 Этаж
€ 102,281
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 3/5 Этаж
€ 161,538
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 2/5 Этаж
€ 336,354
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 3/5 Этаж
€ 164,858
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
1 Количество комнат 2/5 Этаж
€ 119,052
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
Квартира 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат 5/6 Этаж
€ 261,736
Двухуровневая квартира с террасой и видом на море в Зеленоградске В самом центре Зеленоградс…
Дом 6 комнат в Зеленоградск, Россия
Дом 6 комнат
Зеленоградск, Россия
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 497,892
Просторный новый дом на берегу моря ждёт своих хозяев! Продам дом с ремонтом достойным внима…
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