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Жильё в район Ростокино, Россия

квартиры
30
30 объектов найдено
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №87 общ…
€217,836
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №86 общ…
€233,307
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №6 обще…
€289,953
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Этаж 8/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 3-к квартира №114 об…
€456,247
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 7/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №111 об…
€447,292
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 6/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №109 об…
€349,848
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №98 общ…
€226,781
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Этаж 2/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 3-к квартира №91 общ…
€421,879
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №89 общ…
€278,424
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/10
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №88 общ…
€454,774
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Этаж 14/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №77 общ…
€349,321
Квартира 4 комнаты с парковка, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 4 комнаты с парковка, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 4
Площадь 122 м²
Этаж 13/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 4-к квартира №76 общ…
€606,916
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 1
Площадь 64 м²
Этаж 11/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №62 общ…
€416,110
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 11/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №60 общ…
€339,421
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 10/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №58 общ…
€348,466
Квартира 3 комнаты с парковка, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 3 комнаты с парковка, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Этаж 10/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 3-к квартира №57 общ…
€531,730
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 9/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №47 общ…
€224,503
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 8/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №43 общ…
€332,946
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 8/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №42 общ…
€336,739
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 7/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №40 общ…
€345,744
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 6/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №29 общ…
€222,691
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 5/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №28 общ…
€343,363
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 4/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №21 общ…
€342,002
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 4/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №17 общ…
€327,954
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №15 общ…
€221,106
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Этаж 2/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №7 обще…
€321,671
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 2
Площадь 79 м²
Этаж 2/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №4 обще…
€392,238
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 1-к квартира №1 обще…
€207,899
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 2/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №3 обще…
€308,395
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в район Ростокино, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
район Ростокино, Россия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 2/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №2 обще…
€311,940

Параметры недвижимости в район Ростокино, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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