Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Центральный федеральный округ
городской округ Люберцы
Люберцы
Купить недвижимость в Люберцы, Россия
Очистить
403 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
38 м²
11/19 Этаж
€ 105,302
Расположение: Некрасовка 6-10 мин Лухмановская 21-30 мин Ул. Дмитриевского от 30 мин Прода…
Дом 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат
63 м²
Количество этажей 17
€ 124,003
Продается 2-комнатная квартира, распашонка, на 10 этаже 17-этажного крупнопанельного дома, н…
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат
66 м²
2/3 Этаж
€ 94,218
Продается 2к. квартира, общей площадью 65,8 м2, на 2 этаже, 3 этажного кирпичного дома, в ша…
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат
80 м²
€ 189,831
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат
63 м²
€ 171,621
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат
63 м²
€ 170,291
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат
80 м²
€ 189,831
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат
53 м²
€ 144,206
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат
63 м²
€ 171,153
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат
80 м²
€ 187,081
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат
62 м²
€ 165,719
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат
62 м²
€ 168,496
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
3 Количество комнат
79 м²
€ 181,149
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат
53 м²
€ 139,847
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат
60 м²
€ 133,212
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 4 комнаты
Люберцы, Россия
4 Количество комнат
110 м²
€ 247,829
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
39 м²
€ 109,228
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
39 м²
€ 107,985
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
39 м²
€ 109,228
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат
60 м²
€ 131,696
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
39 м²
€ 110,008
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 4 комнаты
Люберцы, Россия
4 Количество комнат
110 м²
€ 248,944
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 4 комнаты
Люберцы, Россия
4 Количество комнат
108 м²
€ 242,670
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
39 м²
€ 108,940
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
38 м²
€ 105,529
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 4 комнаты
Люберцы, Россия
4 Количество комнат
108 м²
€ 239,702
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
38 м²
€ 106,953
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
38 м²
€ 105,529
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат
39 м²
€ 109,228
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
2 Количество комнат
53 м²
€ 139,504
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
14
Параметры недвижимости в Люберцы, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты