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Россия
Центральный федеральный округ
Новомосковский административный округ
поселение Филимонковское
Жильё в поселение Филимонковское, Россия
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15 объектов найдено
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Дом 8 комнат
Марьино, Россия
8 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 214,164
Код объекта в БД Агентства: 479-203, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Бремен КП. …
Дом 6 комнат
Пушкино, Россия
6 Количество комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 288,511
Код объекта в БД Агентства: 491-901, Киевское шоссе, 5 км от МКАД, Пушкино КП (Валуево). …
Дом 6 комнат
Пушкино, Россия
6 Количество комнат
224 м²
Количество этажей 3
€ 359,529
Код объекта в БД Агентства: 535-825, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
Дом 10 комнат
поселение Филимонковское, Россия
10 Количество комнат
880 м²
Количество этажей 4
€ 2,351,354
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
Дом
Пушкино, Россия
170 м²
Количество этажей 2
€ 432,767
Код объекта в БД Агентства: 535-819, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
Дом 9 комнат
поселение Филимонковское, Россия
9 Количество комнат
293 м²
Количество этажей 2
€ 479,315
Код объекта в БД Агентства: 403-733, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Валуевская слобода к/п (В…
Дом 6 комнат
Пушкино, Россия
6 Количество комнат
224 м²
Количество этажей 3
€ 439,425
Код объекта в БД Агентства: 535-818, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
Дом
Марьино, Россия
245 м²
Количество этажей 2
€ 305,156
Код объекта в БД Агентства: 479-204, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Бремен КП. …
Дом 6 комнат
Пушкино, Россия
6 Количество комнат
224 м²
Количество этажей 3
€ 532,636
Код объекта в БД Агентства: 535-824, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
Дом 6 комнат
поселение Филимонковское, Россия
6 Количество комнат
324 м²
Количество этажей 2
€ 388,380
Код объекта в БД Агентства: 403-825, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Валуевская слобода к/п (В…
Дом 5 комнат
поселение Филимонковское, Россия
5 Количество комнат
226 м²
Количество этажей 2
€ 276,305
Код объекта в БД Агентства: 403-424, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Валуевская слобода к/п (В…
Дом 9 комнат
поселение Филимонковское, Россия
9 Количество комнат
553 м²
Количество этажей 2
€ 443,752
Код объекта в БД Агентства: 403-724, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Валуевская слобода к/п (В…
Квартира 1 комната
поселение Филимонковское, Россия
1 Количество комнат
36 м²
Количество этажей 8
€ 64,533
Продается 1-комнатная квартира в строящемся ЖК «Цветочные поляны». На территории комплекса в…
Дом 10 комнат
Пушкино, Россия
10 Количество комнат
857 м²
Количество этажей 4
€ 1,899,171
Код объекта в БД Агентства: 189-719, Калужское шоссе, 11 км от МКАД, Праймвиль к/п (Пенино).…
Дуплекс 6 комнат
поселение Филимонковское, Россия
6 Количество комнат
190 м²
Количество этажей 2
€ 166,449
Код объекта в БД Агентства: 514-908, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Певчее КП (Клоково). …
Параметры недвижимости в поселение Филимонковское, Россия
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