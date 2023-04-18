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Купить недвижимость в поселение Рязановское, Россия

8 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Знамя Октября, Россия
Квартира 1 комната
Знамя Октября, Россия
1 Количество комнат 43 м² 8/16 Этаж
€ 99,898
Продается 1-комнатная квартира 43,4 кв. м на 8 этаже 16-этажного монолитно-кирпичного дома в…
Дом 5 комнатв Studency, Россия
Дом 5 комнат
Studency, Россия
5 Количество комнат 180 м²
€ 232,797
Код объекта в БД Агентства: 714-706, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Резиденция Булатово КП …
Дом 5 комнатв Studency, Россия
Дом 5 комнат
Studency, Россия
5 Количество комнат 180 м²
€ 352,563
Код объекта в БД Агентства: 714-708, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Резиденция Булатово КП …
Дом 5 комнатв Studency, Россия
Дом 5 комнат
Studency, Россия
5 Количество комнат 150 м²
€ 211,021
Код объекта в БД Агентства: 714-703, Калужское шоссе, 25 км от МКАД, Резиденция Булатово КП …
Квартира 1 комнатав поселение Рязановское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Рязановское, Россия
1 Количество комнат 39 м² Количество этажей 13
€ 103,494
Продается функциональная квартира в ЖК Алхимово, НАО (Новомосковский), Рязановское поселение…
Квартира 1 комнатав поселение Рязановское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Рязановское, Россия
1 Количество комнат 35 м² Количество этажей 13
€ 95,406
Продается функциональная квартира в ЖК Алхимово, НАО (Новомосковский), Рязановское поселение…
Квартира 1 комнатав поселение Рязановское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Рязановское, Россия
1 Количество комнат 22 м² Количество этажей 13
€ 76,715
Продается функциональная квартира в ЖК Алхимово. Выполняется внутренняя отделка. Благоустрой…
Квартира 1 комнатав поселение Рязановское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Рязановское, Россия
1 Количество комнат 24 м² Количество этажей 13
€ 80,772
Продается функциональная квартира в ЖК Алхимово. Выполняется внутренняя отделка. Благоустрой…

Параметры недвижимости в поселение Рязановское, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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